Buchen. (adb) Weit mehr als Odenwald- und Landschaftsmaler war Arthur Grimm (1883-1948), dessen Leben und Wirken das im Joseph-Martin-Kraus-Saal vorgestellte Buch "Arthur Grimm - Erlebnisse und Betrachtungen eines Malers" mit 195 Gemälden, 57 Zeichnungen, 18 Radierungen und 37 Fotos behandelt. Die ursprünglich 1970 von Michael Sieber edierte Schrift wurde von Dieter Steigleder in rund zweijähriger Arbeit neu bearbeitet.

Für den Verein Bezirksmuseum Buchen begrüßte Vorsitzender Dr. Wolfgang Hauck zur Buchvorstellung und skizzierte kompakt die von stetigem Auf und Ab gekennzeichnete Vita des 1883 in Mudau geborenen Grimm, der schon zu Lebzeiten die Ehrenbürgerwürde seines Heimatorts erhielt.

Die Rede von Staatssekretär a. D. Michael Sieber stand unter dem Titel "Grimms Aufzeichnungen: Herkunft und ihr Weg nach Buchen". In einem Bistro habe Sieber den Entschluss gefasst, dass die Dokumente "nach Buchen gehören und damit zu Dieter Steigleder und in das Bezirksmuseum". Das als "prächtiges, gehaltvolles Werk" gewürdigte Buch verstehe sich als Ergebnis jener Überlassung.

Dr. Volker Schneider ging mit den Fragen nach Entstehungsgrund und -geschichte des Buchs auf Grimms Aufzeichnungen ("Zeitzeugnis einer verlorenen Generation") ein. Er erinnerte an Michael Sieber, der mit Gattin Lilo in den 70er-Jahren die Hollerbacher Malerkolonie für sich entdeckte und in mühevoller Kleinarbeit die sieben Maler aufarbeitete; 1980 lockte die erste diesbezügliche Ausstellung 6000 Besucher ins Bezirksmuseum. Dem Buch obliegen nun die Komplettierung der Autobiografie Grimms und der Darstellung seiner Werke gemäß aktueller technischer Möglichkeiten. Hierfür wurden die Originale in über 500 Stunden von Dieter Steigleder aufgearbeitet; dabei half das Verzeichnis, mit dem Arthur Grimm seine Bilder katalogisierte.

"Anders als etwa Franz Wallischeck war er ein Buchhalter seiner eigenen Werke", hielt Schneider fest. Als im Kaiserreich Geborener und kurz nach dem Zweiten Weltkrieg Gestorbener gelte Grimm als Zeitzeuge einer tragischen Generation, über die er authentische Zeugnisse hinterließ, von denen man noch heute zehre.

Unter dem Motto "Die Stadt als Garant und Bewahrer ihrer Geschichte" brachte Bürgermeister Roland Burger Arthur Grimms Kunstschaffen mit der Stadt Buchen in Verbindung. Jene Bilder fungieren als "Bewahrer der Geschichte" wie es auch Gebäude tun, die in Buchen als Relikte alter Tage dienen. Dass der 1960 als "Flächensanierung" beschlossene Komplettabriss der Altstadt nicht vollzogen wurde, sei aus heutiger Sicht ungleich wertvoller: "Der Stadt wurde ihre Seele nicht genommen", erklärte Burger im Hinblick auf die Tatsache, dass rund 60 Prozent des historischen Buchens noch stehen. Zum Schluss wies er auf eine Parallele zwischen der Bleckerstadt und den Werken Arthur Grimms hin: "Hier wie dort gibt es Einiges zu entdecken", betonte er; für die Zukunft gelte es, Geschichtliches zu bewahren und Neues zuzulassen, um nicht stehen zu bleiben.

Zu einem "Buch der besonderen Art" gratulierte Landrat Dr. Achim Brötel. Er definierte Arthur Grimm als "lange Zeit völlig zu Unrecht unterbewerteten Künstler", der mit der Hollerbacher Malerkolonie "ein eigenes Kapitel Odenwälder Kunstgeschichte schrieb". Das Buch böte dem geneigten Leser eine "spannende Entdeckungsreise durch Altbekanntes und ganz Neues" und zeige gleichermaßen ein Stück regionaler Volksseele. Sein Dank galt Dieter Steigleder, Dr. Volker Schneider, Layouter Bernd Respondek sowie allen weiteren Mitstreitern.

Bevor auf das imposante Buch angestoßen wurde, dankte Dieter Steigleder in einem sehr persönlich gehaltenen Schlusswort allen Beteiligten und im Speziellen dem durch Dr. Wolfgang Hauck vertretenen Verein Bezirksmuseum Buchen sowie seinen Lektoren Jürgen Strein und Ralf Becker.

Mit vier an Arthur Grimms Lebensweg angelehnten Stücken bereicherten Max und Florens Fischer (Gitarre, Klarinette und Kontrabass) den Abend.