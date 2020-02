Buchen/Walldürn. (pol/rl) Der starke Schneefall hat am Donnerstagnachmittag zu einer Vollsperrung der Bundesstraße B27 zwischen Buchen und Walldürn geführt: Ein slowenischer Sattelzug, der gegen 16.20 Uhr in Richtung Buchen unterwegs war, kam – vermutlich wegen der glatten Straßenverhältnisse, so Polizei-Pressesprecher Gerald Olma – nach rechts von der Fahrbahn ab, wo der 40-Tonner umkippte.

Die Feuerwehr Buchen, die mit 30 Mann an der Unfallstelle war, barg den im Führerhaus eingeklemmten Fahrer aus dem Lastwagen. Er wurde ins Krankenhaus nach Buchen eingeliefert. Im Einsatz waren neben Feuerwehr und Polizei auch Notarzt, Rettungswagen und die "Helfer-vor-Ort"-Gruppe des DRK Buchen.

Die Fahrbahn ist zur Zeit (Stand 18 Uhr) einseitig gesperrt und soll bis zum Abschluss der Lastwagen-Bergung auch einseitig gesperrt bleiben. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Update: Donnerstag, 27. Februar 2020, 18 Uhr