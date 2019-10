Buchen/Solingen. (tra) Wo früher ein florierendes Unternehmen war, befindet sich seit Herbst 2017 eine Industriebrachfläche: Der PIAD-Produktionsstandort Buchen von der Muttergesellschaft, deren Sitz sich in Solingen befindet, geschlossen. Über 50 Mitarbeiter verloren ihren Arbeitsplatz.

Die Muttergesellschaft, von der das Werk in Buchen zu hundert Prozent abhing, beschloss im März 2017 im Rahmen einer Konzernrestrukturierung, den Buchener Standort in der Friedrich-List-Straße aufzugeben.

Nun ist auch der Standort Solingen in Schieflage geraten, wie das Solinger Tageblatt berichtete: Die Traditionsgießerei Piel & Adey hat Insolvenz angemeldet. Vom Insolvenzverfahren sind die Piel & Adey GmbH & Co. KG, die PIAD-Produktionsgesellschaft Solingen mbH & Co. KG und die Feingießerei Spremberg GmbH betroffen.

Dr. Biner Bähr wurde vom Amtsgericht Wuppertal zum Insolvenzverwalter bestellt. Gemeinsam mit der Geschäftsleitung möchte er das Traditionsunternehmen erhalten. Die Voraussetzungen hierfür seien gut. Der Geschäftsbetrieb soll fortgeführt werden.

Piel & Adey wurde im Jahr 1900 gegründet. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Präzisionsformteile aus Metall für die Bereiche Energietechnik, Maschinenbau, Verkehrs- und Medizintechnik sowie Automotive. Die Gruppe beschäftigt 230 Mitarbeiter.