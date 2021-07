Buchen/Mosbach. (rüb) Laut einem Gerichtsurteil können Bankkunden zu viel gezahlte Gebühren von ihrem Geldinstitut zurückverlangen. So weit die Theorie: In der Praxis sind aber aktuell noch einige Fragen zu klären, wie eine Umfrage der RNZ bei den Sparkassen und Volksbanken der Region zeigt.

Wenn eine Bank ihre Gebühren erhöhen möchte, reicht es nicht aus, wenn ihre Kunden dagegen nicht widersprechen. Dieses wegweisende Urteil hat der Bundesgerichtshof (BGH) vor Kurzem gesprochen. Doch nicht nur das: Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hat Banken per Allgemeinverfügung dazu verpflichtet, ihre Prämiensparkunden über unwirksame Zinsanpassungsklauseln zu informieren. Auch hiervon könnten Verbraucher am Ende profitieren.

Hintergrund des BGH-Urteils ist eine Klausel in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen vieler Geldinstitute, wonach diese von einer stillschweigenden Zustimmung ausgehen können, wenn Kunden einer Änderung nicht binnen zwei Monaten widersprechen. Diese Klausel benachteilige Kunden unangemessen, so der BGH in der Urteilsbegründung. Viele Bankkunden können nun einen Teil zu viel gezahlter Gebühren (ab dem 1. Januar 2018) zurückfordern.

Bei einem zweiten Streitfall, dem Prämiensparen, erhalten Kunden zusätzlich zum Zins eine Prämie, die in der Regel mit der Vertragslaufzeit steigt. Wegen der seit Jahren niedrigen Zinsen sind diese Verträge für Banken und Sparkassen teuer. Viele versuchen daher, sie anzupassen oder zu kündigen. Ältere Verträge enthalten oft Zinsanpassungsklauseln, mit denen Banken die zugesicherte Verzinsung einseitig abändern können. Diese Klauseln sind laut BGH jedoch seit 2004 unwirksam.

Auf unsere Nachfrage haben sich die hiesigen Geldinstitute wie folgt geäußert:

> Sparkasse Neckartal-Odenwald: "Der BGH hat mit Urteil vom 27. April 2021 die Klauseln in Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 12 Abs. 5 der AGB-Banken für unwirksam erklärt. Das Urteil richtet sich gegen die AGB der Postbank. Obwohl die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Sparkassen von dem Urteil nicht betroffen sind, werden wir uns Verbrauchern gegenüber ab sofort nicht auf die ähnlichen Klauseln in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Nr. 2 und/oder Nr. 17 Abs. 6 AGB-Sparkassen) berufen. Ob Entgeltanpassungen von der Entscheidung betroffen sind, wird aktuell geprüft. Hierüber wurden die Kunden mit dem Rechnungsabschluss zum 30. Juni 2021 informiert", teilte Direktorin Anja Herkert mit.

> Volksbank Limbach: "Wir sind grundsätzlich davon betroffen und haben unseren Kunden bereits mitgeteilt, dass wir die entsprechenden Klauseln der AGB nicht mehr verwenden. Unsere letzte Gebührenanpassung erfolgte im Jahr 2016, daher bestehen nach derzeitiger Rechtsauffassung keine Rückforderungsansprüche uns gegenüber", so die Vorstände Christian Bopp und Klaus Scholl. Auch von den beanstandeten Prämiensparverträgen sei die Volksbank Limbach grundsätzlich – wie fast alle Volks- und Raiffeisenbanken sowie Sparkassen – betroffen: "Wir werden entsprechend auf die Allgemeinverfügung der Bafin reagieren." Details könne man aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht nennen: Hierzu würden noch "umfangreiche Informationen seitens unserer Verbände folgen".

> Raiffeisenbank Elztal: "Aktuell befinden wir uns mit diesen Themen in einem engem Austausch mit unseren Verbänden", antwortete Vorstand Kai Malcher.

> Volksbank Mosbach: "Unser Haus hat in dem aus Sicht der Bankenverbände betroffenen Zeitraum keine Änderung der Preise für Kontokorrentkonten vorgenommen. Insofern sind keine Erstattungen von Kontoführungsgebühren für Girokonten angezeigt. Inwieweit das die Allgemeinen Geschäftsbedingungen betreffende BGH-Urteil weitere Bereiche tangieren könnte, klären wir aktuell", so die für die Öffentlichkeitsarbeit zuständige Mitarbeiterin Simone Münzing. Und weiter: "Im Bereich der Prämiensparverträge handelt es sich aktuell nicht um ein Urteil, sondern um eine sogenannte Allgemeinverfügung der Bafin. Eine zu erwartende zivilgerichtlich ergänzende Vertragsauslegung steht noch aus. Wir haben Prämiensparverträge im Bestand. Aufgrund der noch nicht abschließend geklärten Rechtslage, können wir zum aktuellen Zeitpunkt keine Aussage tätigen, inwieweit wir betroffen sein werden. Die Bankenverbände befinden sich zurzeit in Abstimmung mit der Bankenaufsicht, wie dieser Sachverhalt zu behandeln ist."

> Sparkasse Tauberfranken: "Wir bitten um Verständnis, dass wir hierzu zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Auskunft geben können. Wir sichten aktuell die Urteile im Detail und bewerten, ob und in welchem Umfang es Auswirkungen für unser Haus haben kann", antwortete Markus Haas, Bereichsleiter Unternehmenssteuerung.

> Volksbank Franken: "Das BGH-Urteil vom 27. April gegen die Postbank hat uns überrascht", so Karin Fleischer, Vorständin der Volksbank Franken. "Durch die Entscheidungen der Vorinstanzen und des EuGH in ähnlicher Sache hatten wir mit einem anderen Ausgang gerechnet. Die erst seit Anfang Juni vorliegende Urteilsbegründung wird derzeit von uns in Zusammenarbeit mit unseren Verbänden geprüft. Als erste Maßnahmen, haben wir die für 1. Juli kommunizierte Preiserhöhung der Privatgirokonten ausgesetzt. Aktuell erhalten alle Kunden unserer Bank mit dem aktuellen Auszug einen Hinweis auf das BGH-Urteil und der Mitteilung, dass wir uns bei der Durchführung von Verträgen nicht auf die für unwirksam erklärten Bestimmungen berufen werden." Und weiter: "Auch bei der am 21. Juni veröffentlichten Allgemeinverfügung des Bafin zu Prämiensparverträgen gibt es aktuell noch viele rechtliche Detailfragen zu klären, mit denen sich aktuell ebenfalls unsere Verbände beschäftigen."

Info: www.verbraucherzentrale.de