Buchen. (ahn) Eine kleine Auszeit vom Trubel des Schützenmarkts gefällig? Dann gibt es auch dieses Jahr wieder die Möglichkeit, die Werke von insgesamt 18 regionalen Künstlern bei der Kunstausstellung im Buchener Wimpinasaal zu bewundern. Erfreulicherweise sind dieses Jahr neben den "Stammgästen" gleich fünf neue Aussteller am Start, deren Kunstwerke wir uns ein bisschen genauer angeschaut haben.

Da wäre zum einen Doris Loer aus Osterburken. Sie stellt inzwischen seit 15 Jahren Kupferschmiedarbeiten her. Ihre Kunstwerke sind als Verschönerungen für das Haus und den Garten gedacht. "Handwerklich mache ich schon immer sehr viel", berichtet sie auf die Frage, wie sie zu ihrem künstlerischen Tun gekommen sei. "Mein Mann hat den Beruf des Kupferschmieds gelernt. Da habe ich öfter mitgemacht, bis ich selbst angefangen habe, Kunstwerke herzustellen."

Die Arbeit sei zwar auch körperlich anstrengend, doch mit der Zeit würden sich ja die Muskeln aufbauen, meinte sie lachend. Außerdem mache die Arbeit ja auch Spaß. Deshalb stellt sie nur das her, was ihr selbst gefällt. "Ich wechsle auch immer wieder das Programm und mache einfach das, wozu ich Lust habe." So hat sie dieses Jahr viele Kunstwerke mitgebracht, die "vom Gänseblümchen bis zum Wetterhahn reichen". Auch Schmuck in Form von Armreifen hat sie im Gepäck. Ans Aufhören denkt sie noch lange nicht. "Ich werde das so lange wie möglich weitermachen."

Premiere auf der Kunstausstellung feiert dieses Jahr auch Claudia Kirschenlohr aus Limbach. Sie stellt Dekorationen für den Garten aus Beton her. Dabei gießt sie den flüssigen Beton in Formen, die sie zum Teil selbst herstellt, und lässt das Ganze aushärten. So lassen sich bei ihr am Stand diverse Schalen - etwa als Untergrund für Teelichter -, kunstvolle Behälter für Blumen oder Herzen finden.

In der warmen Jahreszeit arbeitet sie gerne im Freien, im Winter verfertigt sie ihre Werke daheim im Keller. Angefangen mit dieser Kunstart hat sie erst im letzten Jahr, doch sie zeigt sich von der Tätigkeit begeistert: "Ich mache das auch als Hobby und zum Ausgleich in meiner Freizeit. Deshalb will ich das auch auf jeden Fall noch eine Weile weiter verfolgen."Anregungen und Inspiration holt die Künstlerin sich in den Weiten des Internets. "Wenn ich da etwas sehe, das mir gefällt, setze ich es als Kunstwerk um."

Doch sie interessiert sich auch für die Glasgestaltung in der Tiffany-Technik. Einen Stand weiter gibt es dazu einiges zu bewundern. Hier hat ihre Mutter Gertraud Eichhorn aus Heidersbach ihren Stand aufgebaut. Auch Claudias kleine Tochter hilft mit aus. Aus dem bunten Tiffany-Glas gefertigt liegen Fensterdekorationen, Teelichthalterungen und Tischlampenverzierungen aus.

Gerade gegenüber im Ausstellungsraum stellt Helen Follert ihre Bilder aus. Am Stand treffen wir ihre Schwiegermutter Inge Schwab an, die eine waschechte Buchenerin ist. Sie erzählt, dass Helen Follert eigentlich aus Berlin kommt. "Sie hat Kunst studiert und hat schon mit Künstlern in Genf und Paris zusammengearbeitet."

Doch wie kommen dann die Bilder nach Buchen? "Helen war zufällig zum Schützenmarkt hier. Da sind wir auf die Idee gekommen, dass wir hier eigentlich ihre Bilder ausstellen könnten."

Diese sind unter anderem im Monotypie-Verfahren hergestellt. "Hierbei wird auf eine Platte mit Druckfarbe ein Faserpapier gelegt. Auf dem wird dann das Motiv nachgefahren, die Farbe bleibt dann auf dem Papier hängen", erklärt Inge Schwab.

Im Eingangsbereich hat Henry Pfündel aus Buchen seinen Stand aufgebaut. Er hat die Federzeichnungen und Ölgemälde seiner verstorbenen Mutter, Lisa Pfündel, mitgebracht. Darunter lassen sich vor allem Motive aus Buchen und Hettigenbeuern finden.

Wer die eindrucksvollen Bilder nicht mehr anschauen kann, hat bald erneut die Möglichkeit dazu, wie Henry Pfündel berichtet. "Nächstes Jahr hätte meine Mutter 90. Geburtstag. Deshalb planen wir eine Ausstellung im Buchener Rathaus."

Etwas Besonderes im Gepäck hat Max Gramlich aus Seckach. Er verkauft verschiedene Apfelsorten. Im Zentrum steht dabei der gesundheitliche Aspekt. Vor allem für Apfelallergiker sind seine Äpfel geeignet, vor allem der Rheinische Winterrambur - eine sehr alte Apfelsorte, die schon um 1650 bekannt war.

Christine Böhrer, die Sprecherin der Buchener Künstler, zeigte sich hochzufrieden mit dem bisherigen Verlauf der Ausstellung im Wimpinasaal: "Es war dieses Jahr richtig gut besucht. Der Besucheransturm ist so gut wie selten zuvor. Außerdem freue ich mich, dass auch viele junge Künstler dabei sind, das ist mir wichtig."

Info: Die Öffnungszeiten der Ausstellung am Wochenende: Am Samstag von 14 bis 19 Uhr und am Sonntag von 13 bis 19 Uhr.