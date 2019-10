Von Anthea Fischer

Buchen/Heidelberg. Genuss und Essen gehören eigentlich unzertrennlich zueinander; dennoch können viele Menschen, die mit ihrer Figur unzufrieden sind, ihre Mahlzeiten nicht mehr genießen. Daran möchte Dr. med. Gunter Frank etwas ändern. Denn er weiß, dass viele der Empfehlungen der Ernährungsexperten längst wissenschaftlich widerlegt sind und dass man lieber auf die Großmutter hören sollte als auf die Diät-Gurus.

Herr Frank, Ernährung ist für Sie ein wichtiges Thema. Was ist ihre Botschaft?

Meine Botschaft an die Menschen ist: Die Bedeutung der Ernährung für die Krankheitsentstehung wird dramatisch überschätzt - mit Ausnahme der Hygiene. Die Bedeutung jedoch für das Wohlbefinden wird stark unterschätzt. In der Wissenschaftsgemeinde lautet die Botschaft: Die heutigen Ernährungsempfehlungen sind in Gänze schon längst wissenschaftlich widerlegt. Lasst uns endlich nach intelligenteren Ansätzen suchen.

Worauf sollten die Leute besonders bei der Ernährung achten?

Im Vordergrund der Risiken stehen tatsächlich mangelnde Hygiene, an der unsere Vorfahren massenweise verstorben sind. Doch dieses Problem haben wir weitgehend im Griff. Darüber hinaus gilt es einfach, auf gute Grundzutaten zu achten und diese dann fachgerecht zu verarbeiten. Sprich: schälen, kochen, fermentieren, einlegen nach traditionellem Wissen. So wie es unsere Großeltern gemacht haben. Denn die biologische Wissenschaft zeigt sehr überzeugend: Kochen ist in erster Linie eine Entgiftung von Pflanzenabwehrstoffen, weil der Mensch im Zuge der Evolution dies mit seinem kleinen Verdauungsapparat nicht mehr selbst leisten kann.

Was macht für Sie eine gesunde Ernährung aus?

Wichtig wäre, die irreführenden Ängste vor normalem Essen, die durch die Ernährungswissenschaften geschürt wurden, abzubauen. Um vieles, das offiziell als gesund gilt, sollte man einen Bogen machen. Gesundes Essen verbinde ich mit Qualität in Zutaten und Zubereitung und einem entspannten Genuss. Reue, Sünde oder schlechtes Gewissen gehören in die Kirche, aber nicht an den Esstisch.

Gunter Frank möchte rund um die Ernährung Ängste abbauen. Foto: Christian M. Weiss

Welche Grundnahrungsmittel sollte jeder Zuhause haben?

Da würde ich empfehlen, die Großmutter zu fragen, die weiß dies besser als ich.

Gibt es ein Gericht, dass Sie vor allem Koch-Muffeln empfehlen können?

Das Karotten-Rezept von Léa Linster, wie sie es in unserem Buch empfiehlt.

Was halten Sie von Diäten? Gibt es eine Diätform, die Sie übergewichtigen Patienten empfehlen?

Diäten mit dem Ziel der Gewichtsreduktion scheitern langfristig alle. Ich kenne keine, die eine relevante, langfristige Gewichtsabnahme belegen konnte, egal ob Weight Watchers, Low Carb oder Hirschhausen-Diät. Und mit langfristig meine ich bitteschön nicht zwei Jahre Beobachtung, das kriegt man mit viel Disziplin vielleicht noch hin. Ich meine fünf oder zehn Jahre, also die Zeiträume, die Patienten wirklich interessieren. Meiner Meinung nach schaden diese Diäten Menschen langfristig, körperlich wie psychisch. Geht es nicht um Gewicht, sondern um spezielle medizinische Zielrichtung, wie beispielsweise Laktoseintoleranz, können Weglassdiäten im Einzelfall sinnvoll sein.

Wie wichtig ist Bewegung?

Sport sollte - wie Ernährung - der Lebensfreude und dem Genuss dienen. Sport kann viele positive Effekte bewirken - besonders sozial und mental. Wenn dies der Fall ist, finde ich ihn immer sinnvoll, auch dann wenn er die Gelenke belastet. Betreibt man Sport extrem, muss man den Preis für die eigene Gesundheitsbelastung kennen. Er kann hoch sein.

Wie kam es dazu, dass Sie das Buch "Karotten lieben Butter" zusammen mit Léa Linster und Michael Wink geschrieben haben?

Léa Linster lernte ich im Rahmen einer Talkshow kennen, und wir verstanden uns sofort prächtig. Sie ist für mich die Verkörperung von Kochleidenschaft, Kompetenz und Qualitätsbewusstsein - und eine der humorvollsten Personen, die ich kenne. Den Biologen Professor Wink habe ich regelmäßig in seinem Institut besucht. Es liegt bequemerweise in Gehweite zu meiner Praxis. Ich finde es fast schon skandalös, dass seine extrem wichtigen Forschungsergebnisse zum Thema Ernährung von keinem Ernährungswissenschaftler oder Mediziner zumindest an den Universitäten aufgegriffen wurden. Jedenfalls war mir klar, dass die Wissenschaft von Michael Wink und die Kochkunst von Linster bestens zusammenpassen und daraus etwas entsteht, was einen Arzt nur erfreuen kann.

Worum geht es in diesem Buch?

Es geht darum, dass Kochkunst, Wissenschaft und Medizin wunderbar zusammenpassen und dass daraus ein schmackhaftes Essen entsteht, welches den Verdauungsapparat freut und gute Laune macht. Viele Verdauungsbeschwerden würden verschwinden, hätten die Menschen Zugriff auf eine Ernährung, wie sie unsere Vorfahren entwickelt haben. Allen, die wissen wollen, was gesunde Ernährung ausmacht und die Ernährung als Quelle von Lebensfreude und Genuss sehen oder auf diese Sichtweise zurückkehren möchten, würde ich das Buch empfehlen.

Sie sind dafür, dass "Kochen" als Schulfach eingeführt wird. Warum?

Ich bin dafür die Ernährungstheorie, so wie sie an den Schulen vermitteln wird, komplett zu überdenken. Sie mündet oft in Ernährungsängsten und Zwängen. Viel besser wäre es, Kindern die Grundlagen fachlich korrekter Zubereitung beizubringen. Kurz: Wir brauchen mehr gute Köche und deutlich weniger theoretische Ernährungsexperten. Das würde unsere Mägen sehr freuen.

Wie kamen Sie von der Allgemeinmedizin zu der Naturheilkunde?

Während meiner Ausbildungszeit in einer internistischen Abteilung wuchs in mir der Wunsch, über den Tellerrand hinauszuschauen. Ich wechselte in eine Klinik für Naturheilverfahren. Dort lernte ich auch zu unterscheiden zwischen der klassischen Naturheilkunde, die auf Jahrtausend altem Wissen beruht und esoterischen Alternativverfahren, die meiner Meinung nach nicht zu den Naturheilverfahren gezählt werden sollten.

Wie lassen sich diese beiden Methoden verknüpfen?

Man könnte ganz grob sagen: Die moderne Medizin geht von krankhaften Symptomen aus, die sie dann sehr spezifisch bekämpft. Dass wir heute eine solch lange Lebenserwartung haben, verdanken wir auch diesen modernen Therapien. Nicht verschwiegen werden sollte, dass dabei leider häufig "Übertherapien" vorkommen.

Die Naturheilkunde zielt auf die Unterstützung der Selbstheilungskräfte. Diese sind stets individuell. Die moderne Medizin sollte diese individuellen Ansätze viel konsequenter übernehmen und weniger in Normen denken. Standardisierte Prozesse machen zwar die Abrechnung einfacher, werden aber oft dem einzelnen Patienten nicht gerecht.

Info: Am Mittwoch, 9. Oktober, um 19 Uhr hält Dr. Frank einen Ernährungsvortrag im Alten Rathaus in Buchen. Karten gibt es bei der Volksbank Buchen und Walldürn, der Sparkasse Buchen und bei "Knapp’s Laden" in Buchen.