Seit 25 Jahren betreibt Jochen Silberzahn sein Herrenmodengeschäft in der Hochstadtstraße in Buchen. Zum Jahresende muss er den Laden schließen. Fotos: Rüdiger Busch

Buchen/Eberstadt. (rüb) Eigentlich war Jochen Silberzahn immer fest davon überzeugt, dass er sein kleines, aber feines Herrenmodengeschäft in der Hochstadtstraße in Buchen bis zum Ruhestand betreiben wird. Eine große Zahl an Stammkunden und zufriedenstellende Umsatzzahlen: Aus seiner Sicht gab es keinen Grund für eine Veränderung. Doch vor einem Jahr wurde er von seinen Vermietern mit der Kündigung überrascht: Die Drogeriemarktkette DM möchte ihre Buchener Filiale modernisieren und vergrößern und benötigt dafür auch die benachbarte Fläche des Modegeschäftes. Zum Jahresende muss Jochen Silberzahn seinen Laden deshalb schließen. Seine Kunden dürfen sich aber freuen: Am 1. März wird er in Eberstadt ein neues Herrenmodengeschäft eröffnen.

Auch wenn nach 25 Jahren natürlich etwas Wehmut über die Schließung des Geschäfts mitschwingt, so präsentiert sich Jochen Silberzahn im Gespräch mit der RNZ voller Tatendrang und Vorfreude auf die neuen Räume: Auf 120 Quadratmetern wird er ab März im Nebenhaus von Möbel Grammlich in Eberstadt Herrenmode präsentieren. Mehr Platz, ein größeres Sortiment, eine gemütliche Kaffee-Ecke und Parkplätze vor der Türe - so beschreibt der Mode-Fachmann die Vorzüge seines neuen Domizils. "Die Kunden dürfen gespannt sein", betont Silberzahn.

Apropos Kunden: Seit Silberzahn am 1. September 1992 in dem ehemaligen Handarbeitsladen in der Hochstadtstraße sein Herrenmodengeschäft eröffnet hat, erfreut er sich einer großen Zahl an Stammkunden - und zwar aus dem gesamten Altkreis Buchen und auch darüber hinaus. Seine fundierte Ausbildung, sein großer Erfahrungsschatz - Jochen Silberzahn ist seit 46 Jahren in der Branche tätig -, die kompetente Beratung und den Service wie das Ändern von Kleidungsstücken zählt er zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren.

Hinzu kommt, dass es ihm gelungen ist, auch immer junge Kunden zu gewinnen, die vor allem beim Anzugkauf die Beratung und die Serviceleistungen zu schätzen wissen. Außerdem hat er immer auf den Wandel in der Mode und auf wichtige Trends reagiert hat und sein Sortiment um hochwertige Marken wie Benvenuto, Bugatti, Camel, Camp David, Olymp oder Pierre Cardin erweitert.

Nach der überraschenden Kündigung habe er sich die Frage gestellt, wie es weitergehen sollte: "Für den Ruhestand war es zu früh, und außerdem wollte ich den Zeitpunkt, wann ich mich zur Ruhe setze, immer selbst bestimmen." Also musste ein neues Domizil her. In Buchen wurde er jedoch trotz intensiver Suche nicht fündig, und durch Zufall ergab sich die Möglichkeit mit dem Möbelhaus Gramm-lich, wo er sofort sehr gut aufgenommen worden sei. Jochen Silberzahn ist optimistisch, dass ihm seine Stammkunden nach Eberstadt folgen werden. Und sowohl "Die Grammlichs" wie auch sein Herrenmodengeschäft könnten Syner-gieeffekte durch die Ansiedlung erwarten. Am Ende könnte aus einer überraschenden Kündigung also sogar eine Erfolgsgeschichte werden.

Info: Am Donnerstag, 5. Oktober, startet Jochen Silberzahn den Räumungsverkauf wegen Geschäftsaufgabe in der Hochstadtstraße in Buchen.