Gerd Eggert, Direktor des Buchener Amtsgerichts, darf sich über einen neu gestalteten Sitzungssaal freuen. Darüber hinaus wurden die letzten Jahre am Gebäude weitere Renovierungsarbeiten vorgenommen. Am 19. Juli wird es offiziell eingeweiht. Fotos: Andreas Hanel

Buchen. (ahn) Das Buchener Amtsgericht wurde, fast unbemerkt von der Öffentlichkeit, seit 2011 in drei Bauphasen umfassend saniert. "Unser Gebäude war alt und nicht gerade schön anzusehen", meint Gerd Eggert, seit 2006 Direktor des Amtsgerichts in Buchen. Das Innere des Bauwerks in der Amtsstraße 26 versprühte in der Vergangenheit den wenig einladenden Charme der 60er Jahre. Da sei es nämlich zum letzten Mal im größeren Stil saniert worden. Eine solche Modernisierung wurde nun erneut durchgeführt, die Maßnahmen sind inzwischen abgeschlossen. Es ist "für den Zweck ganz schön geworden". Die Kosten lagen insgesamt bei über 1,2 Millionen Euro. Am Donnerstag, 19. Juli, wird das runderneute Gericht öffentlich eingeweiht.

Die Liste der Mängel war lang, wie Gerd Eggert bei einem Rundgang durch das Gebäude erklärt: "Durch das Dach hat es immer wieder hineingeregnet, der Eingangsbereich war nicht gerade hell und es herrschte ein enger Gebäudeeindruck, außerdem waren die Sanitäranlagen heruntergekommen und die Wasserleitungen zum Teil undicht." Alles in allem sei das Gebäude schäbig und nicht mehr zeitgemäß gewesen. "Außerdem war es bis 2009 auf die Polizei zugeschnitten, die hier damals ihre Revier hatte - für uns war es so nicht nutzbar."

Das Gebäude weist indes eine über 150-jährige Geschichte auf. Der damals weithin bekannte Architekt August Mosbrugger errichtete sich mit dem Gebäude des damaligen Amtshauses ein bis heute stehendes Denkmal. 1855 wurde das Bauwerk fertiggestellt. Inzwischen steht es unter Denkmalschutz.

Jetzt wurde es notwendigen Modernisierungsmaßnahmen unterzogen. "Man kann sagen, dass es komplett runderneuert wurde", berichtet der Direktor des Gerichts. In der Tat wurde vieles gemacht: Das Dach mit seinen Schieferziegeln wurde erneuert, der Speicher wurde ausgebaut - dort befindet sich jetzt die Registratur, also das Archiv. Bereits vor acht Jahren habe man mit der Renovierung des Treppenhauses begonnen. Dort sei durch die neuen Sicherheitstüren die formale Trennung zwischen dem Bürobereich im Obergeschoss und dem öffentlichen Bereich im Erdgeschoss auch baulich vollzogen worden.

Im letzteren befindet sich der Sitzungssaal, der ebenfalls neu gestaltet wurde. "Vor allem die Akustik hat sich jetzt durch die Geräuschdämmung gebessert." Jetzt verstehe man alles, auch wenn ein hoher Geräuschpegel im Saal herrscht. Außerdem wurde eine Trennwand aus Glas installiert, die dem Staatsanwalt Schutz gewähren soll. Darüber hinaus wurden die technischen Grundlagen für die Arbeit mit der Online-Akte vorbereitet, die ab 2022 verpflichtend zum Einsatz kommen soll.

Zudem wurden neben einer Feuerschutz- und Brandmeldeanlage Fenster mit Sicherheitsglas verbaut. Auch der Sanitärbereich wurde renoviert. Außerdem wurde die Heizungsanlage auf die Nutzung von Holzpellets umgerüstet Neu ist auch die Zelle, in der Gefangene in der Zeit rund um Verhandlungen verwahrt werden. Die alte Zelle hätte man auch aus Sicherheitsgründen nicht mehr benutzen können. Schließlich wurden sämtliche Räume frisch gestrichen - bis auf die der Büros, die vor 15 Jahren überholt wurden.

Aber nicht nur im Innen-, sondern auch im Außenbereich hat sich einiges getan: Der Innenhof wurde erneuert und am Hintereingang wurde ein barrierefreier Zugang geschaffen.

Am 19. Jul, soll das sanierte Gebäude im Kreise geladener Gäste offiziell eingeweiht werden.