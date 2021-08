Per Knopfdruck übergab Bürgermeister Roland Burger am Freitagabend die sanierte Buchener Marktstraße ihrer Bestimmung. Foto: Rüdiger Busch

Buchen. (rüb) Ein lauer Sommerabend, die Besucher erfreuen sich an der Musik der Stadtkapelle und an den Angeboten von "Genieß‘ dei Buche". In diesem ansprechenden Rahmen sollte am Freitagabend eigentlich die Übergabe der sanierten Marktstraße erfolgen. Eigentlich. Doch das Wetter will in diesem Sommer einfach nicht mitspielen, und so regnete es während der kurzen Zeremonie zwischendurch sogar etwas. Der Freude über das rundum gelungene Werk konnte dies aber keinen Abbruch tun.

Unter Leitung von Dirigentin Lisa Helmle eröffneten die Musiker der Stadtkapelle die Übergabe musikalisch – im Beisein zahlreicher Gäste, darunter Geschäftsleute, Stadträte und Ortsvorsteher oder Vertreter der am Bau beteiligten Firmen. Bürgermeister Roland Burger erinnerte zunächst an die Einweihung der Marktstraße 1982, als es Buchen mit einer 500 Meter langen Theke sogar ins Guinness-Buch geschafft habe. Vor der Umwandlung der Marktstraße in eine Fußgängerzone seien damals bis zu 14.000 Fahrzeuge täglich durch die Innenstadt gefahren – aus heutiger Sicht kaum vorstellbar.

Hintergrund > Der Marktbrunnen: Er ist der Hingucker der neuen Marktstraße und lädt zum Verweilen, Ausruhen und zum Abkühlen ein. Ideengeber ist Fachdienstleiter Stefan Müller vom Bauamt. Die Sandsteinbank wurde von der Firma Zeller (Umpfenbach) gestaltet. Beteiligt waren ferner die Firmen Tomac, IHW, [+] Lesen Sie mehr > Der Marktbrunnen: Er ist der Hingucker der neuen Marktstraße und lädt zum Verweilen, Ausruhen und zum Abkühlen ein. Ideengeber ist Fachdienstleiter Stefan Müller vom Bauamt. Die Sandsteinbank wurde von der Firma Zeller (Umpfenbach) gestaltet. Beteiligt waren ferner die Firmen Tomac, IHW, Ries und Grasberger sowie Tobias Häfner und Peter Balint von der Stadt. Die Kosten: rund 60.000 Euro. > Der Blecker als Wasserspender: Für diese Verbindung von Brauchtum und Serviceangebot war ebenfalls Stefan Müller der Ideengeber. Bildhauer Wolfgang Felch (Hettingen) schlug den Blecker aus dem Stein. Als Besonderheit funktioniert der Wasserspender berührungsfrei und zwar durch einen Bewegungssensor. Kosten: rund 7000 Euro. > Buchener Wappen aus Natursteinen: Dieser besondere Blickfang vor dem Alten Rathaus wurde verlegt von Francisco Rocha (Bad Friedrichshall). > Energieverteilerstationen zur Stromversorgung bei Veranstaltungen > Neue Straßenbeleuchtung > Neue Masthalterung für den Maibaum > Neue Wegweiser rüb

[-] Weniger anzeigen

"Das Pflaster hat immerhin 39 Jahre gehalten", betonte Burger. Doch nun sei es Zeit geworden, es auszutauschen. Die umfassende Erneuerung des Pflasters im Stadtkern begann 2017. Für die bislang vier Abschnitte in der Marktstraße und der Wilhelmstraße wurden rund 1,68 Millionen Euro ausgegeben – ohne die ebenfalls ausgetauschten Versorgungsleitungen und die Beleuchtung.

Rückblick: Ein Jahr lang war die Marktstraße eine Großbaustelle. Foto: Rüdiger Busch

Zentrales Element war dabei der am 5. Mai 2020 begonnene und vor Kurzem vollendete Abschnitt der Marktstraße zwischen Turm und katholischem Pfarramt, der mit 820.000 Euro zu Buche schlägt. "Alle Maßnahmen wurden durch das Bauamt geplant, ausgeschrieben und geleitet", sagte der Bürgermeister und dankte allen Beteiligten – auch den Geschäftsleuten, die während der Bauphase Einschränkungen aushalten mussten.

"Es war eine schwierige Baustelle", verdeutlichte Burger mit Blick auf die besonderen Bedingungen in einer belebten Fußgängerzone und den stark eingeengten Schwenkradius des Baggers durch die dichte Bebauung. Für das "umsichtige Arbeiten" dankte er Bauleiter Wolfgang Felch, Vorarbeiter Thomas Ibba und dem gesamten Team der Firma Tomac. Besonderer Dank ging an "Baggerkünstler" Andrej Kapets: "Durch seine Präzisionsarbeit sind alle Scheiben ganz geblieben!"

Die Buchener Stadtkapelle umrahmte die Übergabe mit festlichen Klängen. Foto: Rüdiger Busch

Die Arbeiten an den Versorgungsleitungen – Kanal, Gas, Wasser, Strom, Telekommunikation – wurden von den Stadtwerken geleitet. Hier galt Bauleiter Robert Hornbach besonderer Dank.

Nachdem der Bürgermeister einige Besonderheiten der neuen Marktstraße vorgestellt (siehe Kasten) und den dafür jeweils Verantwortlichen gedankt hatte, sprach Vorsitzender Marko Eichhorn im Namen der Aktivgemeinschaft. "Das Warten hat sich gelohnt", stellte er erfreut fest und dankte der Stadt – namentlich Stefan Müller – für die gute Zusammenarbeit und den Mitarbeitern der Firma Tomac für die gute Arbeit. Eichhorn erinnerte an das besondere Baustellenmarketing mit dem Maskottchen "Buchi" und der Veranstaltungsreihe "Genieß‘ dei Buche". "Ich bin mir sicher, dass die neugestaltete Fußgängerzone viele Kunden nach Buchen locken wird", sagte Eichhorn abschließend.

Per Knopfdruck schaltete Bürgermeister Roland Burger dann den neuen Brunnen an, wodurch die Übergabe symbolisch vollzogen war. Und am Ende blieb die Erkenntnis: An der schönen neuen Marktstraße kann man sich auch bei schlechtem Wetter erfreuen!