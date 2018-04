Von Fritz Weidenfeld

Buchen. In der Sitzung des Gemeinderates am Montag wird das wichtiges Thema Moschee-Neubau im öffentlichen Teil erneut nicht vorkommen. Der seit Jahren vorgesehene Neubau der Türkisch-Islamischen Gemeinde (D.I.T.I.B.) bewegt die Gemüter in Buchen. Dabei hat der Gemeinderat schon am 8. September 2014 der Bauvoranfrage zugestimmt. Die Verwaltung wurde sogar ermächtigt, das Grundstück am Turn-Heinrich-Platz, auf dem der Bau errichtet werden soll, zu veräußern. Dabei stellt sich die Frage, ob denn der Turn-Heinrich-Platz für einen Neubau der Türkisch-Islamischen Gemeinde wirklich der Weisheit letzter Schluss ist, da rundum weitere Nutzer sind, wie etwa die Jakob-Mayer-Grundschule, Nutzer des Frankenlandstadions und der TSV-Sporthalle. Es gibt hier nur einen großen Parkplatz, der von allen genutzt wird. Gerade bei größeren Veranstaltungen stößt man hier schnell an Kapazitätsgrenzen.

Klar, es gab schon andere mögliche Bauplätze, die aber wegen massiver Proteste aus der Bevölkerung zurückgezogen wurden wie etwa im Schafstallweg. Weitere Alternativstandorte wie in der Eisenbahnstraße oder in der Nähe der Stadtwerke sind vom Tisch. Doch sich nun von der Stadt und von der Türkisch-Islamischen Gemeinde darauf zu beschränken, dass es zum Turn-Heinrich-Platz keine Alternative gibt, zeugt eher von Ideen- und Mutlosigkeit und nicht von der erforderlichen Tatkraft und Weitsicht, mit der ein solches Projekt vorangetrieben werden muss. Denn die berechtigten Interessen der anderen Anlieger des Turn-Heinrich-Platzes zu ignorieren, würde künftige Konflikte nur vorprogrammieren. Diese problembehaftete Gemengelage gilt es jedoch unbedingt zu vermeiden.

In nichtöffentlicher Sitzung des Gemeinderates im März wurden laut Auskunft von Bürgermeister Roland Burger "mögliche Planoptionen" offenbar für den Standort Turn-Heinrich-Platz erörtert, wo die Türkisch-Islamische Gemeinde seit 1974 mit Gebetsraum, Versammlungsraum und weiteren Räumlichkeiten beheimatet ist. Auch hier liegen bereits Pläne vor, gegen die Verwirklichung hat bereits ein Nachbar seine Bedenken im Gemeinderat vorgebracht. Die Diskussion im nichtöffentlichen Teil sollte auch das Ziel haben, "eine Lösung zu finden, die eine Gebäudeoptimierung ermöglicht, aber auch standortverträglich ist und von allen Seiten akzeptiert werden kann". Ein Minarett ist bereits vom Tisch.

Da jetzt am Montag das Thema zumindest nicht im öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung zu finden ist, lässt dies den Schluss zu, dass man dieser Lösung nicht näher gekommen scheint. Eine Lösung auf dem Turn-Heinrich-Platz würde der Quadratur eines Kreises gleichen, man scheint sich aber darin gleichfalls weiter unentwegt zu drehen. Denn im Turn-Heinrich-Platz steckt keine Lösung des drängenden Problems. Der Turn-Heinrich-Platz ist das Problem!

Dabei gibt es Alternativstandorte in Buchen zur Genüge. Man denke an den verlassenen Standort von PIAD in der Friedrich-List-Straße 5, an die ehemalige Schlosserei Häfner in der Daimler-Straße 9, die sich sogar im Besitz der Stadt Buchen befindet, derzeit aber der Flüchtlingsunterbringung und dem Bauhof dient. Und dann befindet sich ein Steinwurf vom jetzigen Standort der Türkisch-Islamischen Gemeinde entfernt der große freie Platz am sogenannten Bingler-Kreisel, wo einmal die Flüchtlingszelte standen, der alle Voraussetzungen für einen Neubau mit sich bringen würde. Warum werden diese Standorte nicht in Erwägung gezogen und in öffentlicher Gemeinderatssitzung diskutiert? Warum muss es unbedingt der problembehaftete jetzige Standort sein?

Dabei gibt es noch weitere unbeantwortete Fragen. Bei den aktuellen politischen Vorgängen in der Türkei ist es wichtig zu wissen, woher das Geld für den mehrere Millionen Euro teuren Neubau kommt.

Bislang hat die Türkisch-Islamische Gemeinde mit einigen hundert Mitgliedern kaum den Eindruck erweckt, die Bausumme aus eigenen Kräften stemmen zu können. Sollte der türkische Präsident Erdogan indirekt hinter der Finanzierung stehen, müssten sich die Verantwortlichen in Buchen ernsthaft Gedanken machen, ob sie das wollen.

Buchen ist eine weltoffene Stadt, auch wenn solche wichtigen Fragen, wo der beste Platz für den Neubau einer Moschee ist, kontrovers diskutiert wird. Und seit dem heute noch rechtskräftigen Grundsatzbeschluss des Gemeinderates aus dem Jahr 2014 geht es doch nicht mehr darum, ob gebaut wird, sondern lediglich darum, wohin und was gebaut wird.

Deshalb muss endlich eine tragfähige, öffentlich diskutierte und vorgestellte, von allen Seiten akzeptierte Lösung her. Sonst gibt man im Kommunalwahlkampf 2019 nur denen unnötig Schützenhilfe, die am rechten politischen Tellerrand sitzen und am liebsten auch in Buchen den Untergang des christlichen Abendlandes in allen Facetten an die braune Wand malen wollen.

Am vorgesehenen Standort wird man offenbar den berechtigten Interessen der Menschen nicht gerecht, egal ob Christ oder Moslem.