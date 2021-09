Buchen. (mb) Die Lühmann-Gruppe hat am Dienstagabend im Rahmen einer Deutschland-Tour an der Tankstelle Herm in Buchen über E-Fuel informiert. Bei diesem handelt es sich um synthetisch hergestellten, kohlendioxidneutralen Treibstoff. Mit diesem kann man fossile Treibstoffe ersetzen.

"Synthetische Kraftstoffe herzustellen, ist wirtschaftlich und umweltschonend", sagte Herm-Geschäftsführer Peter Herm bei seiner Begrüßung. E-Fuel werde durch eine Synthese von Wasser mit Kohlendioxid aus der Luft hergestellt. "Diese Elektrolyse braucht viel regenerativ erzeugten Storm", stelle er fest. "Ist das ineffektiv?", fragte er und beantwortete diese Frage mit Nein. Denn die Sonne stelle nahezu unbegrenzt Energie zur Verfügung.

Dirk Greife, Geschäftsführer der zur Lühmann-Gruppe gehörenden Classic Tankstellen GmbH + Co. KG, ging auf die Informationstour ein, mit der die Lühmann-Gruppe auf die Möglichkeiten von E-Fuel hinweist. So werde man innerhalb von zwei Wochen insgesamt rund 3000 Kilometer zurücklegen und an insgesamt 20 Stationen über die Vorzüge von E-Fuel informieren. Abschluss der Tour wird am 7. September Berlin sein. Auch Greife wies darauf hin, dass es sich bei E-Fuel um einen klimaneutralen Kraftstoff handele.

Lorenz Kiene, Geschäftsführender Gesellschafter der Lühmann-Gruppe, informierte über die Technologie, die so neu nicht ist. Denn diese wurde bereits im Jahr 1927 in Deutschland erfunden. Kiene ist davon überzeugt, dass mit E-Fuel die Klimaziele von Deutschland beziehungsweise der Europäischen Union bis zum Jahr 2045 erreicht werden könnten. Denn bei E-Fuel handele es sich um einen kohlendioxidneutralen flüssigen Kraft- und Brennstoff, der mit Ökostrom hergestellt werde. Die Produktionskosten bezifferte Kiene auf 80 Cent bis 1,20 Euro pro Liter. Der Kraftstoff könne sofort in Autos, Lkw, Flugzeugen, Schiffen und zum Heizen eingesetzt werden.

Kiene wies darauf hin, dass der Anteil regenerativ erzeugten Stroms am Endenergieverbrauch derzeit nur rund 8,4 Prozent betrage. Ein Fünftel der Treibhausgasausstöße entfielen auf den Verkehr. Er wies darauf hin, dass der Individual- und öffentliche Verkehr weiterhin wachsen werde. Dagegen liefere die Sonne innerhalb von drei Stunden den Jahresenergiebedarf der gesamten Erdbevölkerung. Um zumindest einen Teil davon zu nutzen, könnte man zum Beispiel Solaranlagen in Afrika errichten. Mit dem dort erzeugten Strom könne man E-Fuel herstellen. Dieser flüssige Kraftstoff ließe sich mit den bisher für Erdöl genutzten Transportmitteln nach Europa transportieren. Kiene plädierte für einen globalen Ansatz bei der Lösung des Klima- und Energieproblems. Wegen seiner klimatischen Bedingungen sei Deutschland auf den Import von erneuerbarer Energie angewiesen.

Nach den Worten von Lorenz Kiene kann E-Fuel fossilen Kraftstoffen auch beigemischt werden, bei Diesel derzeit bis zu 20 Prozent, bei Otto-Kraftstoffen bis zu 100 Prozent. Werde die DIN-Norm für Dieselkraftstoffe geändert, könne man Diesel ebenfalls vollständig ersetzen.

Lorenz Kiene und Peter Herm appellierten an Vertreter aus Politik und Wirtschaft, bei der Gestaltung des Klimawandels technologieoffen zu sein. "Wir fordern Chancengleichheit für weitere Energieformen", sagte Kiene. E-Fuel könnte ergänzend zu Elektrofahrzeugen eingesetzt werden, sozusagen als Brückentechnologie, bis die Technik für Elektroantrieben ausgereift und die nötige Infrastruktur geschaffen sei.

Die beiden anwesenden Politiker, Bundestagsabgeordneter Alois Gerig (CDU) und Landtagsabgeordneter Georg Heitlinger (FDP), sprachen sich ebenfalls für eine technologieoffene Herangehensweise bei der Lösung des Energieproblems aus. Anschließend betankten sie den Mini mit E-Fuel, mit dem die Vertreter der Lühmann-Gruppe in Deutschland unterwegs sind.