Buchen. (jam) "Da hast du Corona!" Das ruft ein betrunkener Maskenverweigerer, als er Ende April einem Polizisten in Sachsen-Anhalt ins Gesicht spuckt. In Mecklenburg-Vorpommern beißt ein Demonstrant Ende März sogar einen Polizisten am Rande einer Corona-Demo. Mit der Dauer der Corona-Maßnahmen treten einige Bürger zunehmend uneinsichtiger oder mitunter aggressiv gegenüber der Polizei auf. In der Region gibt es bislang keine solchen coronabedingten Übergriffe auf Polizeibeamte, doch der Ton wird bisweilen rauer. Was das für den Alltag der Ordnungshüter bedeutet und warum sie mehr denn je ihr "Problemlöse-Gen" benötigen, erzählen der frisch gebackene Polizist Steffen Fieger aus Buchen und Carsten Diemer, der Sprecher des Polizeipräsidiums Heilbronn, im Gespräch mit der RNZ.

"Unser Job ist das Problemlösen", sagt Diemer. Als Polizist sei man es gewohnt, zu vermitteln und Maßnahmen mit Geduld zu erklären. Von daher sieht er seine Kollegen auf der Straße gut auf die aktuelle Situation vorbereitet. Während manch andere Berufe in Folge der Corona-Krise eine vollkommen neue Dimension erhalten hätten, könnten sich Polizisten weiterhin auf die Werkzeuge verlassen, die ihnen ihre Ausbildung vermittelt: "Konfliktmanagement ist bei uns schon immer dabei." Denn, so Diemer: "Wir kommen nie, wenn alles rundläuft!"

Carsten Diemer. Foto: ​ RNZ



Trotzdem ergeben sich für den Alltag der Beamten vollkommen neue Situationen. Schließlich hat die Corona-Pandemie die Arbeit der Polizei in Deutschland grundlegend verändert. Straftaten wie Taschendiebstähle oder Einbrüche gingen zurück. Dafür sind die Beamten zunehmend gefordert, die zahlreichen Corona-Maßnahmen durchzusetzen.

Fieger – ein gebürtiger Buchener, der 2018 mit 30 Jahren von der Bundeswehr zur Polizei wechselte – kennt es nicht anders. Als die Corona-Krise so richtig Fahrt aufnahm, absolvierte er gerade ein Praktikum in Walldürn. "Damals waren die Straßen noch wie leergefegt", erinnert sich der heute 33-Jährige. Kurz zuvor hatten Aufnahmen von Militärtransportern, die in Bergamo Särge voller Covid-19-Toten in Krematorien bringen, viele Menschen in Angst und Schrecken versetzt. "Ich musste bei den Fernsehbildern aus Italien schlucken", erinnert sich Steffen Fieger.

Die Maßnahmen, die verhindern sollen, dass sich in der Region ein ähnliches Katastrophenszenario entwickelt, musste der heutige Polizeimeister von Beginn an durchsetzen. Also fuhr Fieger in der Folge Walldürner Spielplätze und Treffpunkte ab, um sicherzustellen, dass sich dort keine Personengruppen aufhalten. Der Buchener ist zwar nicht Polizist geworden, um spätabends Fußgänger zu kontrollieren oder kleinere Menschenansammlungen auf öffentlichen Plätzen zu trennen, trotzdem findet er sogar in der aktuellen Situation einen Silberstreifen. "Man hat ja auf der anderen Seite viele freudige Erlebnisse, bei denen man Leuten helfen kann." Das sieht auch der erfahrenere Kollege Diemer so: "Es gibt wahrlich schönere Sachen bei der Polizei, als Corona-Regeln zu überwachen ... Aber es ist notwendig."

Einige wenige – unter anderem bei Querdenker-Demonstrationen – können das allerdings nicht nachvollziehen. Sie fordern die Polizisten auf, ihren gesetzlichen Auftrag zu boykottieren. "Wir bekommen gesagt, dass wir uns zu Handlangern machen lassen", erzählt Diemer und ergänzt: "Aber solange eine Aussage nicht strafrechtlich relevant ist, muss man das aushalten – auch wenn das nicht immer zufriedenstellend ist."

Beide haben jedoch die Erfahrung gemacht, dass sich die überwiegende Mehrheit an die Regeln hält. Und sogar bei denen, die gegen eine der vielen Auflagen der Corona-Verordnung verstoßen, treffen die Beamten meist auf schnelle Einsicht. "Wenn man transparent ist und den Leuten die Maßnahmen erklärt, dann nehmen sie das auch an", ist Steffen Fieger überzeugt. Das Polizeirevier in Buchen erhalte sogar regelmäßig Anfragen von Leuten, die wissen wollen, "was aktuell erlaubt ist", damit sie sich nicht unabsichtlich falsch verhalten.

Nach mehr als einem Jahr, in dem die Pandemie den Alltag der Menschen begleitet und geprägt hat, werben die Polizisten allerdings um Verständnis, dass es für Ordnungswidrigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz inzwischen weniger Milde gibt. "Schärfe und Konsequenz müssen mit der Zeit anziehen", erklärt Carsten Diemer. Dabei geht es für die Beamten auch um Selbstschutz. Nicht nur bei Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen sind sie immer wieder der Gefahr ausgesetzt, sich mit dem Virus zu infizieren.

"Wir kommen einfach nicht darum herum, Kontakte zu haben. Es gibt Situationen, da müssen wir in die Privaträume rein", sagt Steffen Fieger, und Carsten Diemer fügt an: "Dass unsere Anwesenheit nicht auf Gegenliebe stößt, ist bei vielen Einsätzen von der ersten bis zur letzten Sekunde so." Ein Paradebeispiel dafür ist ein Einsatz in Walldürn Anfang Mai, bei dem Beamte einen Beziehungsstreit schlichten müssen, weil ein 28-Jähriger seine Partnerin bedroht. Der aggressive Mann beleidigt die Polizisten, versucht sie anzugreifen, und spuckt sie schließlich sogar an. "Im ersten Moment machen wir uns da keine Sorgen", erzählt der 33 Jahre alte Polizist, "aber danach fragt man sich dann schon ..." Deshalb ist er froh, dass sein Arbeitgeber ihm frühzeitig ein Impfangebot unterbreitet hat. "Es macht einem das Leben als Polizist etwas einfacher", meint Fieger.