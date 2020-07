Buchen. (mb) Irmtraud Fischer, Pfarrerin der evangelischen Christus-Gemeinde, wird am Samstagnachmittag in kleinem Kreis in den Ruhestand verabschiedet. Sie tat 18 Jahre lang Dienst in Buchen und war Seelsorgerin für rund 3000 Gemeindemitglieder. Ihre Nachfolge ist noch nicht geregelt. Sie sieht die Kirchengemeinde allerdings gut genug aufgestellt, um die Zeit der Vakanz bewältigen zu können.

Frau Fischer, wie kam es dazu, dass Sie Pfarrerin in Buchen wurden?

Ich war Pfarrerin in Osterburken und Bofsheim und hatte den Eindruck, dort nicht am richtigen Platz zu sein. Als das Pfarrer-Ehepaar Kündiger einen Nachfolger suchte, habe ich signalisiert, mir einen Wechsel nach Buchen vorstellen zu können.

Und warum haben Sie sich für die Stelle in Buchen entschieden?

Weil der Kirchengemeinderat mir in Aussicht gestellt hat, mich von Verwaltungsaufgaben, wie den Kindergartenbereich oder Bausachen, zu entlasten. Ich hoffte, so künftig stärker theologisch und seelsorgerisch arbeiten zu können, auch im Bereich Ökumene. Und so war es dann auch. Ich gebe gern Aufgaben ab, wenn ich weiß, dass ich Dinge weniger gut machen kann als andere.

Was schätzten Sie an Ihrer Arbeit in Buchen besonders?

Teamfähigkeit ist für Buchen wichtig. Ich denke, dass die Buchener Gemeinde aus diesem Grund so gut aufgestellt ist für die Zeit der Vakanz, weil auch die Kirchengemeinderäte Verantwortung übernehmen. Die Vernetzung der Kirchengemeinderäte in andere Institutionen ist sehr wertvoll. Wir können es uns als Kirche nicht leisten, uns in einer Enklave einzuschließen. Wir müssen Teil des Ganzen sein. Genau so hatte ich mir eine Gemeinde gewünscht. Dass es ein Geben und Nehmen ist, dass man nacheinander schaut und Anteil nimmt.

Und was schätzen Sie besonders an der Stadt Buchen?

BCH – Besonders christliches Hinterland: Das trifft auf Buchen zu. Die Kirchenvertreter werden zu Einweihungen eingeladen, um den Segen zu spenden. Ich hatte den Eindruck, dass die Art und Weise, wie wir Geistlichen das tun, geschätzt wird. Es herrscht hier eine Kultur der Zusammenarbeit.

Was sind für Sie Glanzlichter Ihrer Zeit in Buchen?

Im Jahr 2005 das Jubiläum zum 50-jährigen Bestehen der Christuskirche sowie zum 40-jährigen Bestehen unseres Kindergartens. Und im Jahr 2013 das ökumenische Gemeindefest. Es gab viele schöne Erfahrungen, vor allem im Bereich gemeinsam gestalteter Projekt-Gottesdienste.

Hintergrund Irmtraud Fischer wurde am 28. November 1956 in Heidelberg als Älteste von fünf Geschwistern geboren. Sie empfing am 21. März 1971 die Konfirmation in der Christuskirche in der Heidelberger Weststadt. Sie studierte Theologie von 1975 bis 1981 in Heidelberg und Tübingen. Nach dem Lehrvikariat in Bad Bellingen (Markgräflerland) und dem Theologischen Examen wurde sie 1983 in Bad Bellingen ordiniert. Nach Stationen in Freiburg und Mudau als Vikarin trat sie ihre erste Pfarrstelle in Kuppenheim-Bischweier an. Es folgten die Markusgemeinde in Heidelberg und die Pfarrei in Osterburken und Bofsheim. Seit September 2002 ist sie Pfarrerin in Buchen. mb

Was war Ihre schwerste Aufgabe?

Als wir uns aus der Kirchlichen Sozialstation verabschiedet haben. Das hat mir ziemlich zugesetzt. Denn wir können uns Konfessionalismus nicht mehr leisten. Dennoch war es die richtige Entscheidung.

Und was war Ihr schönstes Erlebnis?

Die Feste mit der Gemeinde, mit den Konfirmanden. Sehr eindrücklich habe ich auch die Krankheit unseres Kirchengemeinderatsvorsitzenden Klaus Philipp erlebt, weil er sehr offen damit umging. Das fand ich sehr beeindruckend und bewegend.

Was haben Sie in Ihrem Beruf nicht so gern gemacht?

Verwaltung und Organisatorisches. Das läuft mir nicht gut von der Hand.

Hatten Sie Zeit für Hobbys?

Ich nehme seit ein paar Jahren Gesangsunterricht an der Musikschule. Ich habe mir fest vorgenommen, in der Eberbacher Kantorei mitzusingen. Außerdem will ich wieder verstärkt mit dem Hund Nordic Walking machen und mehr lesen.

Warum ziehen Sie nach Eberbach?

Ich stamme aus Heidelberg, und mein Sohn Josua wohnt in Buchen. Da liegt Eberbach in der Mitte. Außerdem wohnt dort eine Patin meiner Tochter Anthea. Mit dem Eberbacher Dekan habe ich studiert und er ist mein Trauzeuge.

Haben Sie bereits Pläne für Ihren Ruhestand?

Ich habe in den Jahren 2013/14 eine Ausbildung in Gottesdienstberatung absolviert. Seitdem coache ich Kollegen und Prädikanten oder Kirchengemeinderäte. Dabei lerne ich selbst auch dazu. Das werde ich weitermachen.

Wird man Sie ab und zu noch in Buchen treffen, zum Beispiel an Fastnacht?

Wenn ich eingeladen werde – gerne! Allerdings habe ich wegen meiner Schwerhörigkeit Schwierigkeiten mit Großveranstaltungen. Und selbstverständlich werde ich meinen Sohn in Buchen besuchen.

Wie geht es Ihnen gesundheitlich?

Meine Schwerhörigkeit ist eine Beeinträchtigung. Und ich merke, dass ich kräftemäßig dem Arbeitsalltag nicht mehr gewachsen bin. Ich bin froh, die Gesamtverantwortung für eine Kirchengemeinde nicht mehr tragen zu müssen.