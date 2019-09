Vorreiter bei den Unternehmen in Sachen Lebensmittelrettung sind die Bäckereien. Alte Backwaren werden beispielsweise zu Brotsemmeln weiterverarbeitet oder an Tierzüchter als Futtermittel verkauft. Foto: Anthea Fischer

Walldürn. (afi) Klimawandel, Ressourcenverschwendung und Umweltschutz sind derzeit in aller Munde. Dabei kommt es auf den Beitrag jedes Einzelnen an. Als Vorsitzender des Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft lud der Bundestagsabgeordnete Alois Gerig zu einem Fachgespräch zum Thema "Mit neuen und bewährten Ideen gegen Lebensmittelverschwendung" ein.

Am Mittwochmorgen trafen sich Bäckermeister Tobias Leiblein, Obermeister Friedbert Englert (Bäcker-Innung Mosbach), Peter Schlär (Bäcker-Innung Buchen), Tilmann Weber (Fördermitglied der Bäcker-Innung Main-Tauber) und Michael Windmeißer (Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft) in der Bäckerei Leiblein, um Erfahrungen auszutauschen.

Alois Gerig lobte das Bäckerhandwerk, das seit jeher keine Produkte wegwerfe. Er erinnerte an die Zahlen und Fakten: "In Deutschland landen jährlich rund elf Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll. Wenn die Bundesregierung ihr Ziel erreicht und bis 2030 die Lebensmittelverschwendung halbiert wird, können dadurch sechs Millionen Tonnen CO2 eingespart werden. Lebensmittelrettung ist aktiver Klimaschutz!" Um dieses Ziel jedoch zu erreichen, seien alle gefordert.

Das Bäckerhandwerk leistet dazu schon seinen Anteil: Friedbert Englert erklärte, dass er - wie die meisten anderen Bäcker auch - mehrere Maßnahmen ergreift, damit das Brot nicht in der Tonne landet. "Kein Bäcker wirft etwas weg. Die Brote vom Vortag werden zum halben Preis angeboten und alles, was noch älter ist, wird entweder weiter verarbeitet oder an Tierzüchter gegeben, die die alten Backwaren dann an ihre Tiere verfüttern", führte der Bäckerobermeister aus.

Peter Schlär ergänzte, dass es in der Bäckerei einen Kreislauf gäbe. So werden die Krusten der alten Brote aufgearbeitet und als Röstaromen in die Produktion von Sauerteig eingespeist. "Zur Orientierung sagt man, dass zehn Prozent Retoure in Ordnung sind. Doch wenn die Verbraucher den Anspruch haben, dass auch noch abends das ganze Sortiment da ist, können wir das nicht erreichen. Wir müssen den Leuten beibringen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass abends noch von allem etwas da ist", betonte der Vertreter der Bäcker-Innung Buchen.

Alois Gerig schloss sich dem an: "Die Verbraucher müssen sensibilisiert werden. Zum einen sollten sie regionale Produkte - wie die vom Bäcker vor Ort - kaufen und zum anderen soll das Bewusstsein für Lebensmittelrettung geschärft werden." In diesem Zuge kam die Sprache auf den Bundespreis "Zu gut für die Tonne", der dieses Jahr unter anderem die App "Too Good to Go" hervorgebracht hat.

Sie gehört zu einer Vielzahl von guten Ideen, wie man Lebensmittel retten kann. Die Bäckerei-Kette "Webers" ist eines der Unternehmen, die sich an dieser App beteiligen, wobei abends aus den übrig gebliebenen Backwaren eine Wundertüte zusammengestellt wird, die der Verbraucher über die App kaufen und in der Filiale abholen kann.

"Nicht nur Bäckereien können das anbieten. Jeder, der abends Lebensmittel übrig hat, kann solche Überraschungstüten anbieten und zu einem günstigen Preis - meist ein Drittel des Warenwerts - über die App verkaufen. Angefangen haben wir damit in Würzburg. Dort war es ein Selbstläufer, sodass wir das Angebot ab Juni in allen Filialen eingeführt haben. Es wird mehr und mehr angenommen", freute sich Tillmann Weber.

Alois Gerig lobte die Umsetzung dieser innovativen Idee und betonte, dass solche Einfälle helfen würden, Abfälle zu reduzieren und die Wertschätzung für Lebensmittel zu erhöhen. Er erinnerte auch daran, dass sich jeder mit einer brauchbaren Idee bis zum 13. Oktober für den Bundespreis "Zu gut für die Tonne" bewerben könne.

Info: Weitere Informationen zu den Bewerbungsmodalitäten gibt es im Internet auf der Seite: https://www.zugutfuerdietonne.de/. Die App "Too Good To Go" kann außerdem im Play- und Applestore heruntergeladen werden.