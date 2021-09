Waldhausen. (tra) Wer das Waldhausener Pflegeheim St. Josef von früher kennt und nun durch das sanierte Pflegezentrum geht, hat das Gefühl, sich in einem komplett neuen Gebäude zu befinden. Das bestätigt auch Regina Hertlein, die Vorstandsvorsitzende der Caritas Mannheim, beim Rundgang mit der RNZ: "Das Pflegeheim wurde in den vergangenen fünf Jahren umfangreich saniert und hat Neubaucharakter." Insgesamt wurden in die Rundumerneuerung des Gebäudes, das die Caritas schon vor 95 Jahren gekauft hat, elf Millionen Euro investiert. Architekt war Wendelin Kuhn.

Die Landesheimbauverordnung wurde zum Anlass genommen, das Gebäude, das seit 95 Jahren der Caritas gehört, zu sanieren. Die Verordnung schreibt vor, dass die Pflegebedürftigen in Wohngruppen leben, die sich aus Einzelzimmern zusammensetzen. Seit der Sanierung gibt es in St. Josef 100 Einzelzimmer sowie drei Doppelzimmer für die Kurzzeitpflege. Vor dem Umbau waren es 40 Doppelzimmer. Die Anzahl der Pflegeplätze hat sich von 120 auf 103 reduziert.

Der Stammtisch ist nicht nur Deko, sondern kann genutzt werden. Foto: Tanja Radan

Was schon von Weitem auffällt, ist der große Glasanbau. Darin befinden sich der Eingangsbereich sowie der Gemeinschaftsraum einer Wohngruppe. "Der Raum wird jedoch auch von den Bewohnern der anderen Gruppen gerne genutzt, da man durch die Glasfront einen wunderbaren Blick auf Waldhausen hat", erzählt Heimleiter Steffen Knapp. Damit es im Sommer nicht zu heiß wird, wurde Sonnenschutzglas verbaut.

Beim Umbau wurde großer Wert darauf gelegt, dass die Bewohner sich wohl fühlen: Das Gebäude ist natürlich barrierefrei, und in den weiträumigen Fluren wurden in regelmäßigen Abständen einladende Themen-Sitzecken eingerichtet. Eine Ecke ist wie ein Wirtshaus eingerichtet, das die Bewohner "an früher" erinnert. "Der Stammtisch ist zudem keine Zierde, sondern kann genutzt werden", sagt Knapp. Es gibt auch eine Bibliothek mit einem Piano, eine Handarbeitsecke, in der sich auch die Strickgruppe des Heims treffen kann, sowie eine kleine Sportecke. "Hier können die Bewohner zum Beispiel das Treppensteigen trainieren oder an der Sprossenwand üben", erklärt der Heimleiter.

Der Glasanbau prägt die Fassade des Heims. Foto: Tanja Radan

In St. Josef wird generell viel Wert auf Gemeinschaft gelegt: Obwohl die Landesheimbauverordnung keine großen Gemeinschaftsräume mehr vorsieht, haben sich die Caritas und die Heimleitung entschieden, den großen Speisesaal, der auch als Festsaal genutzt wird, zu erhalten. "Die Bewohner können dort nicht nur essen, sondern werden von Vereinen und Musikern besucht, und da es eine große Leinwand gibt, wird jede Woche ein Kinoabend angeboten", berichtet Steffen Knapp. "Der große Saal ist Gold wert", bestätigt Regina Hertlein. Schön ist auch, dass sich an den Saal eine große Terrasse anschließt, so dass die Bewohner an warmen Tagen draußen sitzen können.

Im Außenbereich gibt es auch einen Garten, und die Fläche wurde so gestaltet, dass das Heim im Ernstfall nicht nur optimal von der Feuerwehr erreicht werden kann, sondern dass die Bewohner auf dem Pflaster auch bequem mit dem Rollstuhl fahren können.

Da St. Josef ein katholisches Seniorenheim ist, spielt für die Bewohner auch die hauseigene Kapelle eine zentrale Rolle. "Die Kapelle wurde ebenfalls komplett saniert", sagt Hertlein. Die Kapelle, in der regelmäßig Gottesdienste gefeiert werden, kann mit dem Aufzug erreicht werden. "Die Gottesdienste werden zudem per Stream übertragen, so dass die Bewohner auch an ihren Fernsehgeräten teilnehmen können", erläutert der Heimleiter Steffen Knapp.

Zum Wohlbefinden gehört auch das persönliche Aussehen: Somit wurde für die Bewohner ein hauseigener kleiner Friseursalon eingerichtet, wo sie sich die Haare schneiden lassen können.

Zudem wurde das gesamte Heim mit neuen Möbeln ausgestattet, die Leitungen wurden erneuert, und alles wurde so geplant, dass das Pflegepersonal effizient arbeiten kann. Das gesamte Heim wurde zudem im laufenden Betrieb umgebaut. "Die Pflegenden sowie die Bewohner haben also beide ihren Beitrag geleistet", sagt Hertlein.

Das Pflegeheim wird am Samstag mit geladenen Gästen seiner Bestimmung übergeben.

Am Sonntag schließt sich dann ein Tag der offenen Tür an. Alle interessierten können St. Josef zwischen 14 und 18 Uhr ohne Anmeldung besuchen. Es gilt die 3G-Regel. Zudem sollen Masken getragen werden. "Es werden auch immer wieder Führungen in kleinen Gruppen angeboten", sagt Knapp. Im Café werden am Sonntag Zwiebelkuchen und neuer Wein angeboten.