Buchen. (mb) Martina Eid, Inhaberin des Friseursalons "Martina & Friends", wird mit ihrem Salon die Buchener Vorstadtstraße verlassen und am 1. August einen kleineren Salon in ihrem Privathaus im Tulpenweg 11 eröffnen. "Ich bin kein Corona-Opfer", betonte sie im Gespräch mit der RNZ.

"Die Monate voller Einschränkungen wegen Corona sind schwierig", teilt Eid ihren Kunden auf der Homepage ihres Friseursalons mit. "Unser Blick auf die Zukunft verlangt andere Strukturen. Unsere Philosophie ist es, über die Pandemie hinauszusehen, eine ständige Verbesserung anzustreben mit Projekten, Chancen und Visionen für beste Kundenpflege."

Für die 57-Jährige bedeutet das, dass sie mit ihrem Salon raus aus der Innenstadt und ins Wohngebiet "Hainsterbach" ziehen wird. Dazu musste sie bei der Stadtverwaltung eine Nutzungsänderung für ihr Wohnhaus und in diesem Zusammenhang das Einverständnis von rund 40 Nachbarn einholen.

Nie hätte sie gedacht, dass sie mit ihrem Geschäft in die Einliegerwohnung ihres Hauses ziehen würde. "Doch Leben bedeutet Veränderung", stellt sie fest. "Wer weiß, vielleicht kriegen wir noch einen Lockdown?" Friseure mussten während der Pandemie ihre Salons über Monate schließen. Im März durften sie unter Hygieneauflagen wieder öffnen. Seit zwei Wochen müssen die Kunden einen negativen Coronatest vorweisen. "Die Testpflicht hat 70 Prozent Umsatzeinbußen bewirkt", sagt Martina Eid. "Die Leute waren am Anfang stark verunsichert."

Auch vor dem Hintergrund, dass es immer schwieriger werde, geeignetes Personal zu finden, verkleinert sie nun ihren Salon. "Man kann keinen großen Salon führen, wenn man nicht weiß, ob man noch genügend Personal bekommt", sagt sie. Eigentlich sei geplant gewesen, dass ihr 22-jähriger Sohn Oliver den Salon in der Vorstadtstraße übernehmen würde. Dieser wird demnächst die Meisterprüfung ablegen. Er plant, sich anschließend beruflich in den USA weiterzubilden und sich später möglicherweise als Herrenfriseur selbstständig zu machen. "Die Zukunft liegt in der Spezialisierung", ist Martina Eid überzeugt.

Die Friseurmeisterin übernahm im Jahr 2001 den von ihrer Mutter Barbara Scheurich im Jahr 1969 gegründeten Friseursalon in der Vorstadtstraße. Sie entwickelte ein neues Konzept, das "Wellness und Wohlfühlen" beinhaltet, und gab dem Salon den Namen "Martina & Friends". Stolz zeigt ihre 83-jährige Mutter eine Tafel mit Zeitungsartikeln, die an die Erfolge ihrer Tochter erinnert. So erhielt Martina Eid einen Existenzgründerpreis. Außerdem zeichnete sie das Land Baden-Württemberg als "Dienstleister des Jahres 2002" aus. Zeitweise betrieb die 57-Jährige einen weiteren Salon in der Vorstadtstraße, der zuletzt den Namen "Haartalente" trug. Derzeit beschäftigt sie zwei Vollzeitkräfte und eine Teilzeitkraft.

Mit Wehmut wird sie nach 20 Jahren das Geschäft verlassen, das sie mit Liebe zum Detail als Wohlfühloase eingerichtet hat. Sogar ein kleiner Wasserlauf plätschert im hinteren Bereich über aufgeschichtete Steine. Daneben stehen automatische Massagesessel, die auch im neuen Salon einen Platz erhalten sollen.