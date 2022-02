Von Rüdiger Busch

Buchen. Die Unsicherheit ist bekanntlich der größte Feind des Investors. Da ist es keine Überraschung, dass die Schubladen in den Chefetagen deutscher Unternehmen immer voller werden – mit Plänen für neue Produktionshallen, die nun doch noch nicht gebaut werden, für Neuentwicklungen, die nun doch noch nicht auf den Markt gebracht werden, und für Neueinstellungen, die nun doch nicht vollzogen werden. Dieser Aspekt der Pandemie kommt in der öffentlichen Diskussion bislang viel zu kurz. Einer, der darüber spricht, ist Ralf Krippner. Bei der Kundgebung von "Herz statt Hetze" Ende Januar auf dem Wimpinaplatz hat er in wohltuender Offenheit über diese und weitere Probleme eines Unternehmers in diesen schwierigen Zeiten gesprochen. Auch im Gespräch mit der RNZ findet der 52-Jährige, der seit 2005 Geschäftsführer des Familienunternehmens Hoffmann und Krippner ist, klare Worte.

Wie geht es Hoffmann und Krippner nach zwei Jahren Pandemie?

Durchwachsen! Wir kommen zurecht, müssen uns aber jeden Tag auf eine neue Situation, auf neue Herausforderungen einstellen. Einerseits haben wir in unserem wichtigsten Bereich, der Medizintechnik, zulegen können. Andererseits haben wir in anderen Branchen deutlich verloren, beispielsweise in unserem neu aufgestellten Bereich mit der Produktion von Teilen für die Automobilindustrie. Hier haben wir gemeinsam mit einem Hersteller ein neues Produkt entwickelt und extra unsere neue Halle gebaut. Das Ganze hat sich nun aber verschoben, so dass die dafür vorgesehenen Maschinen und die Mitarbeiter nicht ausgelastet sind. Ähnlich sieht es in unserer Abteilung Konstruktion und Entwicklung aus: Da neue Projekte auf die lange Bank geschoben werden, liegt dort die Auslastung aktuell nur bei 50 Prozent. Und wenn die Situation besser wird, dann kommen erfahrungsgemäß alle gleichzeitig, was ebenfalls problematisch ist.

Und wie geht es dem Unternehmer Ralf Krippner nach zwei Jahren Pandemie?

Ich bin grundsätzlich ein sehr optimistischer Mensch, bin Neuem gegenüber aufgeschlossen und auf die Zukunft ausgerichtet. Aber jetzt merke ich, dass mir die Kraft ausgeht, und das liegt an der Unsicherheit. Wie lange geht es noch so weiter? Welche Investitionen können wir noch tätigen? Haben wir morgen genug Arbeit für alle Beschäftigten? Die Pandemie beschäftigt mich von früh morgens bis spät abends. Als Inhaber und als Geschäftsführer trage ich Verantwortung für insgesamt rund 400 Mitarbeiter und ihre Familien.

Wie sind Ihre Beschäftigten bislang zurechtgekommen?

Wir haben schon sehr früh Homeoffice angeboten – und zwar überall dort, wo es möglich ist. Bei uns sind das rund 40 Prozent der Beschäftigten. Nachdem im Sommer 2021 ein Trend zurück in die Firma zu spüren war, wird derzeit von der Möglichkeit, zu Hause zu arbeiten, wieder rege Gebrauch gemacht. In der Produktion haben wir die Abstände erhöht – etwa durch die Einführung neuer Schichten –, um die Ansteckungsgefahr zu reduzieren.

Wie hat sich der Arbeitsalltag verändert?

Wir versuchen, höchstmögliche Sicherheit zu erreichen, aber gleichzeitig besteht eine große Unsicherheit: Wer kann heute überhaupt zur Arbeit kommen, wer fällt kurzfristig aus, weil er positiv getestet wurde, weil er Kontaktperson ist, oder weil er sich um sein infiziertes Kind kümmern muss? Da ist Tag für Tag Flexibilität gefordert, und zwar von allen Beschäftigten. Über einen derart langen Zeitraum ist das aber eine besondere Herausforderung, und so ist es keine Überraschung, dass der ein oder andere inzwischen müde ist und sich nach Normalität sehnt.

Apropos Normalität: Was fehlt sonst noch?

Der persönliche Umgang miteinander, und zwar nicht nur intern, sondern auch mit den Kunden. Digitale Treffen sind mittlerweile Standard, und sie funktionieren auch gut. Aber der persönliche Austausch fehlt und bleibt auf der Strecke.

Wie hat sich die Pandemie auf den Umsatz ausgewirkt?

Im ersten Corona-Jahr 2020 hatten wir einen Rückgang um 5 Prozent zu verzeichnen. 2021 waren wir mit 23,3 Millionen Euro dann schon wieder auf Vorkrisenniveau. Das Ergebnis war zwar 2021 wieder leicht positiv, aber es bleibt unter dem Strich weniger übrig. Für das laufende Jahr rechnen wir mit rund 27 Millionen Euro, also einem Plus von rund 15 Prozent. Der Auftragseingang für 2022 ist höher als vor der Krise, allerdings steht hinter der Planung noch ein Fragezeichen: Haben wir immer genügend Mitarbeiter und haben wir alle benötigten Teile, um wie geplant zu produzieren?

Inwieweit sind Sie von der Lieferkettenproblematik betroffen?

Sehr. Wir haben zwar unser Lager aufgefüllt, aber bei einer solchen Vielzahl an Teilen, die wir verbauen, lässt sich nicht jedes Kabel, jede Schraube, jeder Schalter in der benötigten Ausführung vorhalten. Und wenn ein Bauteil fehlt, lässt sich im schlechtesten Fall ein komplettes Produkt nicht ausliefern. Ganz überraschend sind momentan viele C-Teile – also Artikel mit einem geringen Wert – nicht lieferbar. Aktuell sind es Bolzen, die wir aus bestimmten Materialien und in bestimmten Größen nicht mehr bekommen. Da müssen wir kreativ sein und nach anderen Lösungen suchen – dank unserer Entwicklungsabteilung gelingt uns das aber glücklicherweise immer. Andernfalls könnte es sein, dass das Fehlen eines 3 Cent teuren Teils die Auslieferung eines 1000 Euro teuren Produkts verhindert. Ich glaube, dass wir in Sachen Materialmangel den Höhepunkt noch vor uns haben: Erst 2023 wird es besser werden.

Die Abhängigkeit von Fernost ist ein großes Problem. Lässt es sich lösen?

Wir sollten aus der Pandemie lernen und die Abhängigkeit, was beispielsweise elektronische Bauteile angeht, verringern. Ob es klappt? Da habe ich keine große Hoffnung. Denn am Ende zählt nur der Preis, und wenn Komponenten wie Halbleiter wieder in Europa produziert werden sollen, dann müssten sie dauerhaft subventioniert werden.

Die aktuelle Omikron-Welle gibt Hoffnung auf ein baldiges Ende der Einschränkungen: Sind dann auch die Probleme der Wirtschaft gelöst?

Nein, sie sind nicht gelöst, wenn nur die Hoffnung besteht, dass es besser wird. Wir müssen raus aus dem Krisenmodus, und das gelingt nur, wenn wir die Sicherheit haben, dass wir auf mögliche weitere Wellen vorbereitet sind. Und das geht nur über die Impfung: Eine Impfquote von aktuell gut 75 Prozent reicht dafür nicht aus. Jedes Prozent mehr bringt eine höhere Planbarkeit mit sich.

Sind Sie mit der Corona-Politik zufrieden?

Die Wirtschaftspolitik für den Mittelstand ist schlicht und einfach eine Katastrophe. Der Blick ging in der Pandemie in Richtung der Kultur, der Gastronomie und des Handels oder hin zu den ganz Großen wie der Lufthansa. Aber der Mittelstand wurde vollkommen ignoriert. Das einzige Instrument war das Kurzarbeitergeld, aber das gab es schon vor der Pandemie. Hier hätte ich mir von der Politik mehr Kommunikation und mehr Unterstützung gewünscht.

Im nächsten Jahr feiert Ihr Unternehmen 50-jähriges Bestehen. Wagen Sie einen Blick in die Glaskugel: Wird es eine Jubiläumsfeier geben, wie sie vor der Pandemie zu einem solchen Anlass üblich gewesen wäre?

Ich denke schon, dass wir ziemlich groß feiern werden. Was wir auf jeden Fall machen werden, ist ein Fest für unsere Mitarbeiter. Ob der Rahmen größer wird, ob auch Kunden und Geschäftspartner kommen werden, das wird ganz entscheidend von der weiteren Entwicklung der Pandemie abhängen.