Buchen. (rüb) Kaum ein Bereich des Lebens wurde durch die Pandemie derart eingeschränkt wie die Kultur. Unzählige Konzerte, Kabarettabende oder Theateraufführungen mussten in den zurückliegenden beiden Jahren abgesagt werden oder konnten nur in eingeschränkter Form stattfinden. Das Jahresprogramm der Buchener Stadthalle weckt Lust auf ein "normales" Kulturleben. Und dennoch stehen alle Termine natürlich unter Vorbehalt: Ob alle Veranstaltungen wie geplant stattfinden können, hängt selbstredend von Corona ab.

Hintergrund 10. März: Kinomobil 19. März: "Der kleine Drache Ko-kosnuss" (nachmittags) 19. März: "Romeo und Julia" 22. März: "Der Hauptmann von Kö-penick" (Landesbühne) 25. März: "Buchen in Concert" mit Bernd Glemser 2. April: "Buchen in Concert" mit [+] Lesen Sie mehr 10. März: Kinomobil 19. März: "Der kleine Drache Ko-kosnuss" (nachmittags) 19. März: "Romeo und Julia" 22. März: "Der Hauptmann von Kö-penick" (Landesbühne) 25. März: "Buchen in Concert" mit Bernd Glemser 2. April: "Buchen in Concert" mit "Cantabile Limburg" 19. April:Blutspende 20. April: Blutspende 26. April:David-Bowie-Abend (Landesbühne) 28. April: Kinomobil 29. April: Michl Müller 12. Mai: Kinomobil 14. Mai: Job-Börse 17. Mai: Martin Rütter 2. Juni: Kinomobil 21. Juni: "Rapunzel" und "Som-mernachtstraum" (Frei-lichtaufführungen der Landesbühne) 18. Juli: Kinomobil 28. Juli:Kinderhochschule Medi-zin 29. Juli: Kinderhochschule Medi-zin 6. August: "Tabaluga" (Familienmu-sical) 17. August:Blutspende 18. August:Blutspende 2. bis 11. September:Hobbykünstler stellen aus 22. Sept: Kinomobil 27. Sept: "Das Weiße Dorf" (Lan-desbühne) 18. Oktober:"Puntilla" (Landesbühne) 20. Oktober:Kinomobil 2. Nov.:Blutspende 10. Nov: Kinomobil 11. Nov: Sebastian Reich 25. Nov: Rolf Miller 2. bis 4. Dezember: Kunsthandwerkermarkt 7. Dez.:"Scrooge – eine Weih-nachtsgeschichte 13. Dez.:"Fisch zu viert" (Landesbühne) Info: Karten für die Kabarettabende und die Musicals gibt es in der Geschäftsstelle der RNZ in Buchen.

Während die Reihe "Buchen in Concert" musikalische Akzente setzt, gehören die Aufführungen der Badischen Landesbühne und die Vorführungen des Kinomobils zu den regelmäßigen Veranstaltungen. Doch es warten weitere Höhepunkte wie die Kindermusical "Der kleine Drache Kokosnuss" (19. März) und "Tabaluga" (6. August), die Kinderhochschule Medizin am 28. und 29. Juli oder der Kunsthandwerkermarkt vom 2. bis 4. Dezember.

Auch bekannte Kabarettisten und Comedystars kommen nach Buchen. Nachfolgend ein Blick auf die geplanten Auftritte:

„Dreggsagg“ Michl Müller. Fotos: Veranstalter

> Michl Müller (29. April): Der Bad Kissinger ist bekannt aus den TV-Quotenrennern "Fastnacht in Franken" und "Drei. Zwo. Eins. Michl Müller". Er geht mit seinem neuen Programm "Verrückt nach Müller" auf Tour. Die Zuschauer dürfen sich auf einen mitreißenden, authentischen Abend des fränkischen Gesamtkunstwerks freuen, der sich wieder einmal leidenschaftlich zwischen Kabarett und Comedy bewegt. Von den kleinen Alltagsgeschichten bis hin zur großen Politik, mal als Spaßmacher, mal als Kabarettist, macht das Naturtalent auch diesmal vor keinem Thema halt, und es sprudeln zielsicher die Pointen. Und wenn der selbsternannte "Dreggsagg" (Fränkisch für "Schelm") aus der Rhön dann auch noch seine herrlich schrägen Lieder anstimmt, gibt es kein Halten mehr.

Hundeprofi Martin Rütter. Foto: Veranstalter

> Martin Rütter (17. Mai): Seit 25 Jahren befindet sich der Hundeprofi auf tierisch-menschlicher Mission. Immer im Auftrag der Hunde. Und zur Aufklärung ihrer Halter. Ein Vierteljahrhundert ganz im Zeichen der besseren Verständigung von Zwei- und Vierbeiner. Ein Vierteljahrhundert mit kühlem Kopf und scharfer Beobachtungsgabe durch den skurrilen Beziehungsalltag von Hasso und Herrchen. Ein Vierteljahrhundert mit dem Spiegel der gnadenlosen Wahrheit in der Hand. In seiner neuen Live-Show "Der will nur spielen" nimmt Martin Rütter sein Publikum mit auf eine rasante Reise durch die Hundehütten dieser Nation. Er klärt auf, er deckt auf und wenn’s sein muss, holt er auch den Jogger von der Laterne. Martin Rütter ist der Mann für alle Felle.

Sebastian Reich und seine Amanda. Foto: Veranstalter

> Sebastian Reich (11. November): Im neuen Soloprogramm von Bauchredner und Comedian Sebastian Reich und der quirligen Nilpferd-Dame Amanda wird es total verrückt: Während Sebastian sich daran erinnert, wie man früher den Film noch zum Entwickeln brachte und Musikkassetten mit dem Bleistift spulte, kommt Amanda mit dem Selfie-Machen gar nicht mehr hinterher. Und dann sind da auch noch ein durchgeknallter Pinguin und ein gewichtiges Tier, welches sogar Amanda in den Schatten stellt. Spontane Interaktionen, Musik, hippe Nilpferd-Comedy und jede Menge lustige Überraschungen werden die Lachmuskeln des Publikums strapazieren.

Lokalmatador Rolf Miller. Foto: Veranstalter

> Rolf Miller (25. November): Im Odenwald Rolf Miller vorzustellen, das wäre wie ... Dings ... nach ... Rolf Millers Figur kann einfach nicht anders: oft erreicht und nie kopiert. Hier der ausländerfeindliche Syrer, da der vegane Jäger, dort Achim, Jürgen und Rolf, wie immer zu viert im Sixpack, all inclusive. Alles scheint wie immer, und bleibt genauso anders. Die Zeiten ändern sich, der gebürtige Walldürner bleibt trocken wie eh und je, in seiner unnachahmlichen Selbstgefälligkeit. Das Halbsatz-Phänomen zeigt uns auch in seinem neuen Programm "Obacht Miller", dass wir nicht alles glauben dürfen, was wir denken. Denn: Es ist alles schlimmer ... wie sich‘s anhört ... Oder war’s umgekehrt?