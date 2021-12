Eberstadt. (rüb) 50 Jahre nach ihrer Entdeckung soll die Eberstadter Tropfsteinhöhle ein zertifizierter Heilstollen werden. Dies hat die Stadtverwaltung Buchen beantragt, wie Bürgermeister Roland Burger und Fachdienstleiterin Sarah Wörz am Mittwoch der RNZ bestätigte. Mit erfolgter Zertifizierung der Tropfsteinhöhle wäre der 600 Meter lange Besuchermagnet dann nicht nur eine Touristenattraktion, sondern auch offiziell ein Ort mit Heilstollen-Kurbetrieb. Die Bemühungen laufen schon seit mehr als zwei Jahren.

Ein entsprechendes Gutachten zur Luftqualität liegt zur Prüfung beim zuständigen Regierungspräsidium Karlsruhe. Von dort erhofft sich die Stadt im neuen Jahr grünes Licht für die Anerkennung. Dann könnte Buchen auch dem Deutschen Heilstollenverband beitreten, der bundesweit elf Heilstollen-Therapiezentren aufführt,

Schon jetzt wird ein Teil der Höhle mit ihrer konstanten Temperatur von elf Grad und der Luftfeuchtigkeit von 95 Prozent regelmäßig von Patienten des benachbarten Sanatoriums an der Höhle genutzt und zwar von Erwachsenen und Kindern mit Atemwegserkrankungen. Ihnen hilft die klare, saubere Luft der Höhle. Wird die Tropfsteinhöhle als Heilstollen offiziell anerkannt, könnte auch jeder andere Patient mit entsprechendem Rezept seines Arztes an den Therapien in der Höhle teilnehmen.

Für die Antragstellung hat die Stadt gleich drei Gutachten erstellen lassen: ein bioklimatisches Gutachten in Form einer vereinfachten Klimaanalyse, ein Luftqualitätsgutachten mit normalen Anforderungen und ein Luftqualitätsgutachten mit außergewöhnlichen Anforderungen für Heilstollen mit Untertagemessung.

Die Ergebnisse lassen darauf hoffen, dass der Antrag positiv beschieden wird: So schreibt der Deutsche Wetterdienst in seinem Luftqualitätsgutachten und in der Klimaanalyse, dass die Anforderungen an einen Kurort mit Heilstollen-Kurbetrieb in Eberstadt "eingehalten und deutlich unterschritten" werden. Und weiter: "Daher wird die Vergabe des Prädikats Ort mit Heilstollenkurbetrieb für Buchen-Eberstadt sowohl aus bioklimatischer als auch aus lufthygienischer Sicht befürwortet."