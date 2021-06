Das Ergebnis ist – wie erhofft – negativ, so wie bei über 99 Prozent der bislang vom DRK-Kreisverband Buchen durchgeführten Corona-Schnelltests. Foto: Rüdiger Busch

Buchen. (pm) Der DRK-Kreisverband Buchen erweitert seine Schnelltestzeiten an einigen Teststationen. Dies geschieht hauptsächlich, um den Besuchern der Gastronomie die Testzugänglichkeit zu erleichtern. Neben den bestehenden Sonntags-Öffnungen in Adelsheim und Buchen, erweitern sich die Öffnungszeiten wie folgt:

> Von Montag bis Freitag sind Tests beim DRK in Buchen (Henry-Dunant-Straße 1) nicht mehr nur bis 17 Uhr, sondern bis 20 Uhr möglich (7 bis 9 Uhr und 13 bis 20 Uhr).

> Die Station an der Sanus-Apothekein Buchen (Schifferdecker-Areal) öffnet nun von Montag bis Samstag von 9 bis 19 Uhr, mittwochs und donnerstags sogar von 7 bis 19 Uhr.

> In der Marktstraße in Buchen ist eine Testung sieben Tage die Woche von 9.30 bis 12.30 Uhr möglich. Hinzu kommt die Erweiterung sonntags von 15 bis 18 Uhr, damit auch einem Abendessen nichts im Wege steht.

> Auf dem großen Parkplatz am Waldschwimmbad in Buchen ist eine weitere Teststation aufgebaut. Diese ist bei gutem Wetter von 9.30 bis 16 Uhr geöffnet (auch am Wochenende) und ebenso wie alle anderen Stationen für die kostenfreie Bürgertestung ausgelegt. Hier wird ganz ohne Terminvereinbarung getestet.

> Im Haus der offenen Tür in Walldürn wird das Testangebot ebenfalls auf Samstag und Sonntag ausgeweitet, dort kann man sich nun samstags von 7 bis 10 Uhr und sonntags von 10 bis 13 Uhr testen lassen.

Eine Terminvereinbarung sollte unter www.schnelltest.drk-kv-buchen.de oder Tel. 06281/5222-35 erfolgen. Auch ohne Termin kann getestet werden, dann jedoch mit Wartezeiten, da Terminkunden bevorzugt werden. Kinder können ab einschließlich sechs Jahren getestet werden, mit vorliegendem Einverständnis der Erziehungsberechtigten (der Vordruck ist auf der Webseite zu finden). Um den Kindern die Testung so angenehm wie möglich zu machen, werden für diese ab nächster Woche Nasenabstriche im vorderen Nasenbereich angeboten. Diese ähneln den Tests, die in der Schule angeboten werden.

Der Kreisverband weist zusätzlich darauf hin, dass nach der Bundes-Test-Verordnung nunmehr keine Beschränkung der Testanzahl mehr gegeben ist. Das heißt, jeder Bürger kann sich anlasslos, so häufig wie gewünscht, an allen Teststationen des DRK testen lassen. Eine Gebühr für die Tests wird im Rahmen der anlasslosen Bürgertestung nicht erhoben.