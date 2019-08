Von Dominik Rechner

Bretzingen. Semesterferien, die anstrengende Prüfungsphase ist vorbei. Für viele Studenten heißt das erst mal runterkommen vom Stress, entspannen im Urlaub. Doch das ist nichts für Moritz Reinhard aus Bretzingen. Der 25 Jahre alte BWL-Masterstudent radelte stattdessen in 27 Tagen mehr als 3000 Kilometer quer durch Europa, um Spenden im Kampf gegen Krebs zu sammeln.

Schon im vergangenen Jahr hatte Reinhard überlegt, was er mit seinen letzten Semesterferien (im jetzigen Sommer) anfängt: "Für mich war klar, dass ich etwas Gemeinnütziges machen möchte." Da die Krankheit Krebs ihn schon seit über einem Jahrzehnt beschäftigt - seine Oma und seine Tante starben daran und aktuell ist der Mann seiner Tante ebenfalls erkrankt - stand für Moritz Reinhard bald fest, dass er Spenden gegen die Krankheit sammeln will.

Außerdem hat sich das Radfahren seit zwei Jahren zu einer kleinen Leidenschaft für ihn entwickelt. So entstand der Plan, mit einer Fahrradtour durch Europa qualifizierte Forschungseinrichtungen, Kliniken und gemeinnützige Vereine durch Spendensammlungen zu unterstützen.

Der Bretzinger hat unter anderem den Waldpiraten Heidelberg, einer Einrichtung der Deutschen Kinderkrebsstiftung, eine Spende in Höhe von 1000 Euro überreicht. Foto: zg

Seine Reise führte den Studenten vom 18. Juli bis 15. August von Kopenhagen über Deutschland, Frankreich und die Schweiz schließlich nach Barcelona, wo er gestern noch eine Spende an die Onkologie-Abteilung des Kinderkrankenhauses Sant Joan de Déu übergab. Bis gestern sind insgesamt 12.693 Euro an Spenden zusammengekommen. "Das Geld kommt komplett dem sozialen Zweck zugute", betont Reinhard. Die Reisekosten trug er selbst. Deshalb wollte er so günstig wie möglich reisen und übernachtete bei Freunden, Freunden von Freunden und Familienangehörigen.

Die 12.693 Euro an Spendengeldern sind mehr, als der Bretzinger anfangs erwartet hatte: "Anfang Juli habe ich mit etwa 5000 Euro gerechnet." Für realistisch hielt er demnach zunächst 500 Euro für zehn Einrichtungen. Letztlich waren es dann 1000 Euro bei jeder Spendenübergabe.

Weitere 1000 Euro gingen an eine Typisierungsaktion für eine an Blutkrebs erkrankte junge Mutter aus Bad Säckingen (Kleinstadt im Landkreis Waldshut in Baden-Württemberg nahe der Schweizer Grenze), von deren Schicksal Reinhard auf seiner Durchreise in Süddeutschland erfahren hatte.

An welche Einrichtungen die restlichen Spenden gehen sollen, weiß der Student aktuell noch nicht. "Ich werde mich mit meiner Freundin, Mutter und Schwester beraten und wir werden dann im September die restliche Summe übergeben."

Klar ist, die Spenden gehen alle an Einrichtungen, die sich im Kampf gegen Krebs einsetzen. Im Fokus stehen Leukämie und Brustkrebs. Reinhard hatte im Vorfeld eine Umfrage über alle seine Kontakte gemacht, bei welchen Krebsarten sie am ehesten spenden würden. Etwa 250 Leute seien das gewesen und dabei hatten die meisten für diese beiden Krebsarten gestimmt.

Der 25 Jahre alte BWL-Student Moritz Reinhard fuhr mit dem Fahrrad durch Europa, um Spenden für Forschungseinrichtungen, Kliniken und gemeinnützige Vereine zu sammeln. Unser Bild zeigt ihn in Genf in der Schweiz. Foto: zg

Rund 60 Prozent der Spendensumme stammen von Firmen und 40 Prozent von Privatpersonen. Über die Firmen seien die ersten Spenden reingekommen. Außerdem wurden in Geschäften, Bäckereien oder Friseuren von Walldürn bis in den Main-Tauber-Kreis insgesamt 18 Spendenboxen für Privatpersonen aufgestellt. Die meisten Spenden von Privatleuten seien jedoch direkte Überweisungen auf das Spendenkonto gewesen. Durch Flyer und die Webseite seien sie auf die Aktion aufmerksam geworden.

Nur durch Deutschland zu touren war Reinhard für seine Spendentour aber zu wenig. Er hatte sich informiert, wo es in Europa vergleichsweise hohe Krebsraten gebe. Bei seiner Recherche stieß er auf Dänemark, und so war Kopenhagen als Startort auserkoren. "Das Ziel Barcelona war klar, da meine Schwester da wohnt", erzählt der Student.

Dort ist er nun angekommen. Über 100 Kilometer ist er im Durchschnitt jeden Tag geradelt und das alles mit 18 Kilogramm Gepäck auf seinem Drahtesel. Eine Fahrpause hat er nur an drei der 27 Tage eingelegt - ein großes Programm.

Ob es da auch das eine oder andere Mal zu Krämpfen kam? Fehlanzeige: "Morgens hatte ich natürlich schon öfter müde Beine, aber nach einigen Kilometern bin ich dann gut reingekommen", erinnert sich Moritz Reinhard. Und mit der beachtlichen Spendensumme im Kampf gegen Krebs hat sich die Anstrengung sicherlich gelohnt.

Info: Weitere Informationen zu dem Projekt gibt es im Internet unter www.wecandomore.de. Spenden gehen an: Bank: Sparkasse Tauberfranken,

Name: Gemeinsam Krebspatienten unterstützen



IBAN: DE44 6735 2565 0001 5887 48

BIC-/SWIFT-Code: SOLADES1TBB