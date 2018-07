Buchen. (Wd) Der Gemeinderat beschloss am Montagabend bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung die Änderung des Bebauungsplanes "I 3 - Walldürner Höhe". Hierbei handelt es sich vornehmlich um den Bereich des Einkaufscenters am Sendeturm. Vorrangiges Ziel der Änderung ist die bauplanungsrechtliche Ausweisung eines Teilbereiches des derzeitigen "Sondergebietes" als "Gewerbegebiet".

Hintergrund ist offenbar die anvisierte Verlagerung der Spielhalle von der Hollergasse in den linken Gebäudekomplex am Einkaufszentrum, und dort in den oberen Bereich. Mit in den Beschluss aufgenommen wurde auf Wunsch von Stadtrat Dr. Harald Genzwürker von der CDU-Fraktion, dass es weiterhin nicht mehr als insgesamt drei Spielhallen im Kernstadtbereich von Buchen geben soll.