Buchen. (joc/rüb) Rosige Aussichten am Rosenmontag – so lassen sich die bisherigen Fahndungsergebnisse der Soko "Wacherad" zusammenfassen, wie ein Soko-Sprecher am Wochenende gegenüber der RNZ bestätigte: "Jawohl, das ist richtig. Wir stehen kurz vor dem Durchbruch. Mit einem Resultat ist bereits in den nächsten Tagen zu rechnen."

Vor allem die zahlreichen Zeugenaussagen aufmerksamer Bürger, die unter dem "Aktenzeichen HKK 1863" zusammengefasst sind, füllen mittlerweile fünf dicke Din-A4-Ordner. Vornehmlich diese führten die Ermittler dabei auf die richtige Spur. "Es waren zahlreiche gute Hinweise dabei. Dies sogar noch in den letzten Tagen. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. So hat ein hochrangiger Buchener Fastnachter uns – quasi zwischen den Zeilen – einen ganz entscheidenden Hinweis gegeben. Diese Information mussten wir erst einmal ziehen lassen. Sie hat sich dann aber als durchaus zielführend erwiesen", unterstreicht der Ermittler, ohne ins Detail zu gehen.

Hintergrund Am Wochenende ging der RNZ ein Protestbrief des Verbandes der Deutschen Teebeutelvermarkter und der Deutschen Teeerzeuger zu. Der Verband bezeichnet den in der Tageszeitung (RNZ vom Samstag) getätigten Vergleich, dass eine Freiheitsstrafe humaner wäre als der Genuss von Kamillentee als "infam und ehrverletzend". Schließlich sei es wissenschaftlich erwiesen, dass die "bundesweit mit viel [+] Lesen Sie mehr Am Wochenende ging der RNZ ein Protestbrief des Verbandes der Deutschen Teebeutelvermarkter und der Deutschen Teeerzeuger zu. Der Verband bezeichnet den in der Tageszeitung (RNZ vom Samstag) getätigten Vergleich, dass eine Freiheitsstrafe humaner wäre als der Genuss von Kamillentee als "infam und ehrverletzend". Schließlich sei es wissenschaftlich erwiesen, dass die "bundesweit mit viel Sorgfalt produzierten aromatischen Heißgetränke eine wohltuende Wirkung auf Körper und Seele haben". Die RNZ bittet um Entschuldigung. Die Redaktion Buchen verpflichtet sich, als Zeichen ihrer tiefen Reue künftig beim Auffüllen der eigenen Getränkevorräte nicht nur auf hopfenhaltige Kaltgetränke, sondern auch auf aromatische Heißgetränke zurückzugreifen. (joc/rüb)



[-] Weniger anzeigen

Auch die DNA-Proben und die von Spezialisten angefertigte Phantomzeichnung hätten ihre Wirkung nicht verfehlt, heißt es bei der Soko.

Und nicht zuletzt ist in diesem Zusammenhang das Filmmaterial von den in der Buchener Innenstadt hängenden Überwachungskameras zu nennen. "Hier sind wir den federführenden Buchener Stadtwerken sehr dankbar, dass das Filmmaterial nach einem Jahr noch zur Verfügung stand, das ist sicher nicht selbstverständlich", betont der Soko-Sprecher.

Auf die Anfrage der RNZ, wie weit die Soko beim Sichten des umfangreichen Filmmaterials sei, antwortete ein Ermittler, dass man am Montag in den Mittagsstunden so weit sei. Es gelte jetzt noch, die vorrangig interessanten Aufnahmen mittels eines hochauflösenden Scanners besser anschaulich zu machen. Und hier könnte sich durchaus eine Überraschung abzeichnen. Ging man nämlich bislang davon aus, dass es sich um zwei männliche Täter handelt, könnte es jetzt durchaus sein, dass der zweite Täter eine Frau ist. Der Soko-Sprecher: "Bitte geben Sie uns in dieser Frage noch einige Stunden, bis wir hierzu verlässliche Angaben machen können."