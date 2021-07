Buchen. (rüb) Genau hinschauen lohnt sich: Die Stadtverwaltung hat die seit Montag geltende neue Corona-Verordnung des Landes intensiv studiert und dabei festgestellt, dass der Schützenmarkt – moderate Inzidenzwerte vorausgesetzt – stattfinden kann. Vom 4. bis 12. September soll zwischen Musterplatz und Museumshof ein Jahrmarkt geboten werden – zwar ohne Festzelt und Weinzelt, aber mit Marktständen, Fahrgeschäften und zwei verkaufsoffenen Sonntagen. Da der Goldene Mai wegen Corona ausfallen musste, legte der Gemeinderat den ersten Schützenmarktsonntag zusätzlich als Verkaufssonntag fest.

Weil ein Volksfest nach aktueller Verordnung nur mit Zutrittskontrollen und Hygienekonzept stattfinden kann, wird der Schützenmarkt als Jahrmarkt firmieren, so dass er in Sachen Corona-Vorgaben dem Einzelhandel gleichgestellt ist. Der Fokus müsse dabei auf dem Handelscharakter liegen. Ab sechs Fahrgeschäften werde eine Veranstaltung als Volksfest eingestuft, erklärte Bürgermeister Burger. Deshalb werde es beim Schützenmarkt maximal drei oder vier Fahrgeschäfte geben.

Das Marktgebiet wird erweitert und soll sich vom Musterplatz bis zum Museumshof erstrecken: "Dadurch können sich die Besucher schön verteilen", ist sich Burger sicher. Er freute sich, dem durch Corona gebeutelten Einzelhandel mit dem Schützenmarkt und den verkaufsoffenen Sonntagen eine attraktive Chance bieten zu können.

Allerdings gibt es noch einige Unwägbarkeiten: So gilt die aktuelle Corona-Verordnung vorläufig nur bis 23. August. Außerdem müssen die Infektionszahlen auf einem niedrigen Niveau bleiben. Wie niedrig, das wollte Simone Farrenkopf wissen. Eine genaue Aussage sei aktuell noch nicht möglich: Das hänge von der dann gültigen Corona-Verordnung ab, so Bürgermeister Burger. Er gehe allerdings davon aus, dass die Durchführung des Schützenmarktes bis zu Inzidenzwerten von 35 oder 50 möglich sein müsste, möglicherweise sogar darüber hinaus, da es sich um eine Veranstaltung im Freien handelt.

Ein Lob zollte Bürgermeisterstellvertreterin Simone Farrenkopf den Verantwortlichen bei der Stadt und bei den Schützen: "Wir begrüßen die Aktivitäten und freuen uns sehr, dass der Schützenmarkt stattfinden kann."

Oberschützenmeister Achim Schubert erklärte auf Nachfrage der RNZ, dass die Entscheidung des Gemeinderates für zwei verkaufsoffene Sonntage während der offiziellen Schützenmarkttermine ein großes Plus auch für alle Marktbeschicker und -besucher sei. Zwar sei es in diesem Jahr kein "Schützenmarkt" sondern "nur" ein "Jahrmarkt", der aber sicherlich das gleiche Flair wie all die Jahre vor der Corona-Pandemie haben werde. "Besonders freut es mich für alle Schausteller und Händler, dass für sie wieder die Möglichkeit besteht, sich nach langer Abstinenz der Bevölkerung zu präsentieren und ihre Waren anzubieten", so Schubert.