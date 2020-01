Buchen-Rosenberg. (pol/mare) Das hätte übel enden können: Ein Jagdpächter hat am Freitagabend im Wald bei Rosenberg mehrere Drahtschlingen teilweise am Boden sowie an höher hängenden Ästen gefunden, wie die Polizei mitteilt.

Die Drahtschlingen wurden hier von einem Unbekannten in der Nähe eines Wildwechsels platziert. Bereits im November verfing sich ein Hund bei einer Treibjagd in solch einer Drahtschlinge. Bei diesen Drahtschlingen handelt es sich um sogenannte Schlingenfallen, die platziert werden, um Wildtiere zu fangen. Hundehalter werden daher gebeten, ihre Hunde an der Leine zu führen, um zu vermeiden, dass diese sich in einer Schlinge verfangen.

Zeugen, die Hinweise oder Beobachtungen zu den Vorfällen machen können, können sich bei der Polizei melden unter Telefon 06281/9040.