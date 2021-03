Buchen. (jasch) Den Osterurlaub haben die meisten Deutschen schon abgehakt. Doch was ist mit Pfingsten und Sommer? So unklar die Urlaubsaussichten sind, so dramatisch bleibt die Lage der Reisebüros. Moritz Sacher, der Geschäftsführer des gleichnamigen Reisebüros in der Buchener Vorstadtstraße, fordert von der Politik eine Perspektive, wann und wie das Reisen wieder möglich sein kann.

Im Vergleich zum Jahr 2019 verzeichnete Moritz Sacher 2020 mit einen Umsatzrückgang von 90 Prozent Verlust. Im laufenden Jahr sieht es ähnlich schlecht aus – und zwar in allen Reisesparten.

Die Konsequenz: Alle sieben Mitarbeiter sind seit vergangenem März in Kurzarbeit. Durch die Überbrückungshilfe komme er zwar noch eine gewisse Zeit durch, aber "wenn ich jetzt wieder lese, dass man Reisen bis Mitte April bei Reiseveranstaltern teilweise wieder kostenfrei stornieren kann, dann weiß ich nicht, wie es weitergehen soll. Wir haben Termine gerade erst auf dieses Jahr umgebucht", stellt er fest.

Aufgrund der Pandemie gelten länderspezifische Reisewarnungen. Auf den Internetseiten des Auswärtigen Amts und des Bundesgesundheitsministeriums sind sie aufgelistet. Moritz Sacher rät seinen Kunden, sich dort vor Reiseantritt zu informieren. Er müsse selbst jeden Tag nachschauen, was sich geändert hat: "Es ist so unübersichtlich und dynamisch geworden und das fast in jedem Land." Einreise nur mit negativem Test, Ausgangssperren, Maskenpflicht im Freien: Die Vorschriften sind so unterschiedlich wie die Länder selbst.

Mittlerweile gibt es viele Angebote, die den Menschen die Angst vor der Urlaubsbuchung nehmen sollen. Sogenannte "Covid Protect"-Pakete und "Flex-Tarife" sollen die Menschen zum Buchen animieren. "14 Tage vor Anreise kann der Kunde entscheiden, ob er die Reise antritt oder ob er auf einen späteren Termin umbucht . Dem Kunden entstehen jedenfalls keine Kosten", berichtet Sacher. "Das Angebot an die Kunden zu bringen, ist aktuell das Wichtigste." Doch Sacher gesteht auch: "Im Endeffekt weiß man nicht, ob die Kunden ihren Urlaub im August und September antreten können. Man kann im Moment nicht mehr tun als zu hoffen, dass es funktioniert."

Anstatt Buchungslust überwiegen die Altlasten stornierter Reisen und Flüge. Sacher moniert: "Das war unser tägliches Brot: Storno, Storno, Storno und Hilfestellungen geben bei Gutschein-Abwicklung oder der Rückerstattung." Freilich stornieren nicht alle Kunden ihre Reise. Viele verlegen sie zuerst auf einen späteren Termin.

Aber wenn ein Kunde nach der dritten Umbuchung keine Lust mehr habe, müsse man letztendlich sagen: "Okay, dann hol dir dein Geld vom Veranstalter zurück und wir helfen bei der Rückerstattung", betont der Reise-Spezialist. "Es ist so: Das Reisebüro erhält vom Reiseveranstalter eine Provision, wenn der Kunde die Reise angetreten hat. Wenn sie wegen Corona nicht stattfindet und storniert wird, verdienen wir nichts daran oder müssen die Provision schlimmstenfalls zurückzahlen."

Wer in Pandemiezeiten reisen will, dem empfiehlt Sacher die Pauschalreise. "Die Vorteile bestehen darin, dass man durch einen Reiseveranstalter mit einem Sicherungsschein abgesichert ist." Egal ob in Gutscheinform oder Rückerstattung, der Kunde bekomme sein Geld im Regelfall zurück. Die Rückabwicklung von Flügen – das habe man 2020 miterlebt – könne bis zu 330 Tage dauern.

Ein großes Manko sieht Moritz Sacher auch in der derzeit zehntägigen Quarantänepflicht nach dem Urlaub. "Mir ist bewusst, dass das bestimmt 95 Prozent der Kunden abschreckt. Das funktioniert nicht." Ein Ausweg könnten die Schnelltests sein: "Die Schnelltests in großen Mengen anzubieten, ist meiner Meinung nach der beste Weg." Wenn die Impfungen schneller vorangehen würden und die Schnelltests bei Reisen akzeptiert werden würden, könnte es für die Reisebranche bergauf gehen.

Sachers Fazit: "Wenn ich meinen Kunden etwas zurufen dürfte, wäre das: Jetzt den Urlaub buchen und sich darauf freuen!" Durch die großzügigen Stornierungsmöglichkeiten entstünde dem Kunden keine Nachteile. Und der Vorteil liege auf der Hand: "Vorfreude zu haben, tut in der aktuellen Zeit sicher jedem gut!"