Die Probearbeiten fürs Chorprojekt "The Wall" unter der Leitung von Horst Berger begannen am Dienstag im Wimpinahaus. Es werden weitere Sänger gesucht. Foto: Anthea Fischer

Buchen. (afi) Am Dienstagabend starteten die Proben mit vielen Singbegeisterten für das Chorprojekt "The Wall" von "Pink Floyd" im Wimpinasaal. Obwohl der Chor, bestehend aus dem Jugend- und Kirchenchor sowie einigen Projektsängern, bereits jetzt sehr stark ist, freut sich Horst Berger, der Chorleiter, über weitere Sänger: "Jeder darf kommen und alle sind erwünscht". Vorkenntnisse oder Chorerfahrungen sind nicht zwingend notwendig, um mitzumachen; nur eine rege Teilnahme an den Chorproben ist erforderlich.

Neben den 28 tollen Stücken, worunter unter anderem auch das bekannte Lied "Another Brick In the Wall" ist, wird vor allem die Inszenierung und Begleitung bei dem Konzert aufregend werden: Neben einer Band, die für die musikalische Umrahmung sorgt, werden Schülerinnen und Schüler der Nardini-Schule für Erziehungshilfe (Walldürn) die Thematik der Liedtexte verarbeiten. Dabei wird die Mauer, die während des Konzertes vor den Sängerinnen und Sängern aufgebaut wird und somit diese vom Publikum trennt, eine große Rolle spielen. Diese dient als Projektionsfläche für Bilder, Videoclips, kleine Kunstwerke und Stop-Motion-Animationen, aber auch für Live-Video-Übertragungen des Chors hinter der Mauer. Für diese aufwendigen technischen Raffinessen wurde unter anderem Uwe Heck, Videoproduktion, mit ins Boot geholt. Aber auch sonst sind viele Profis am Werk: Der Musiktherapeut Magnus Balles und die Theaterpädagogin Ann Kathrin Beyersdorfer arbeiten gemeinsam mit den Schülern der Nardini-Schule die Thematik des Konzeptalbums "The Wall" anhand des gleichnamigen Filmes heraus.

Die Band besteht hauptsächlich aus Musikschullehrern und erfahrenen Musikern, mit denen Horst Berger bereits mehrfach zusammengearbeitet hat. Roman Szymanski und Holger Koester werden an der E-Gitarre zu hören sein, Claudia Ebert wird E-Bass spielen, Michael Henk sorgt für die rhythmischen Klänge am Schlagzeug und Christian Roos unter-stützt den Chor tatkräftig am Klavier.

Die Bühne wird folglich gut gefüllt sein, und somit besteht auch kein Zweifel daran, dass der stimmgewaltige Chor und die Band das Publikum musikalisch überzeugen werden.

Die Mauer, die Projektionen sowie die Schüler machen das gesamte Projekt nochmals aufwendiger und sehenswerter.

"Es werden bekannte Orte aus Buchen und Umgebung sowie vertraute Gesichter zu sehen sein", so Horst Berger. Hervorheben möchte er, dass die Thematik der Lieder nicht nur aktualisiert, sondern auch regionalisiert und durch die Schüler personalisiert wird. "Ich denke, dass Gefühle, wie das der Isoliertheit, aber auch Depressionen in unserer heutigen Gesellschaft stark verbreitet sind - auch unter Jugendlichen. Das Konzert soll unter anderem zeigen, dass die betroffenen Leute nicht allein sind und man über die Kunst Hilfsmöglichkeiten erfahren kann", unterstreicht der Chorleiter.

In dem Album "The Wall" geht es um einen Jungen namens Pink, der sich nach und nach isoliert und im Fernseh- und Drogenkonsum verliert. Das Konzept sei zwar schon 40 Jahre alt, aber immer noch sehr aktuell und präsent, so Berger. Da vor allem unter Jugendlichen Erkrankungen wie Depressionen zunehmen würden, war die ursprüngliche Idee, das Konzert nur mit dem Jugendchor zu machen. Doch da auch der Kirchenchor Lust hatte und als zusätzliches Back-up mit viel Konzert- und Gesangerfahrung nicht schadet, dürfen nun alle mitsingen, die Lust haben.

Die Kooperation mit der Nardini-Schule kam durch die Lehrtätigkeit von Horst Berger an dieser zustande. Im Zusammenhang mit dem Jubiläum des Kinderheims hätten die Kinder und Jugendlichen eine Revue zum Thema "MACHTlos!" aufgeführt, welche den Chorleiter und Musiklehrer tief beeindruckte: "Es war so ehrlich, emotional, authentisch und auch erschütternd, dass mich das total mitgerissen hat." Deshalb sei für ihn klar gewesen, dass er auch bei dem Konzert "The Wall" mit Bildern, Videos und Ähnlichem, die die belastenden Lebenswirklichkeiten der Jugendlichen ausdrücken und offenbaren, arbeiten möchte.

Im Mittelpunkt steht die Auseinandersetzung mit Problematiken wie Vereinsamung, Egozentrismus, Leistungsdruck, Verlust, Depressionen, Konsum und gesellschaftliche Ausgrenzung. Durch das Konzert soll also nicht nur Verständnis für solche Themen gefördert werden, sondern die Erfahrungswelten der verschiedenen Generationen sollen auch zusammengeführt werden.

Das Projekt habe sich nach und nach entwickelt, denn der Gedanke keimt schon sehr lange in dem Chorleiter: Bereits seit er eine Aufführung des Stücks kurz nach dem Mauerfall gesehen hatte, habe ihn das Konzeptalbum bewegt. Nach dem Konzert "Rock und Klassik" anlässlich der Stadthallen-Eröffnung im Jahr 2011 war für Horst Berger endgültig klar, dass er "The Wall" aufführen möchte. Sein Wunsch geht also in Erfüllung und trifft auf große, positive Resonanz. Der Träger des Projekts ist der Förderverein der Kirchenmusik St. Oswald, doch auch das Sponsoring von Unternehmen aus Buchen und Umgebung ermöglicht erst das aufwendige Konzert.

Wer auf den Geschmack gekommen ist, darf gerne noch ab nächster Woche zu den Proben dazu stoßen: Geprobt wird dienstags von 20 bis 21.30 Uhr im Wimpinasaal. In den Sommerferien können sich die Sängerinnen und Sänger eine kleine Pause gönnen, um danach enthusiastisch und mit viel Elan weiter zu üben und auch an dem Probewochenende vom 19. und 20. Oktober im Kloster Schöntal teilzunehmen.

Info: Karten im Vorverkauf für das Konzert am 2. November um 19.30 Uhr in der Stadthalle sind ab 15. Juli im Verkehrsamt erhältlich.