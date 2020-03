Buchen. (rüb) Not macht erfinderisch: Im Zuge der Coronakrise sind dem Café Wittemann 60 Prozent des Umsatzes weggebrochen. Um diese Verluste wenigstens etwas aufzufangen, wird seit Freitag eine neue Spezialität in der Backstube kreiert: das "Original Buchemer Toilettenpapier". Die Botschaft: Auch in schwierigen Zeiten sollte man sich den Humor nicht nehmen lassen.

Ein Dortmunder Bäcker war in der vergangenen Woche der Vorreiter: Mit einem Marmorkuchen in Form von Klopapier nahm er auf einfallsreiche Weise die Hamsterkäufer aufs Korn und bescherte sich damit einen Verkaufsschlager. "Damit die Buchener nicht so weit fahren müssen, haben wir gedacht, wir backen auch einen Toilettenpapier-Kuchen", erklärt Bäcker und Konditormeister Stefan Wittemann lachend.

Gemeinsam mit seinem Sohn Christian – ebenfalls Meister im Bäcker- und Konditorenhandwerk – erfüllte er die Idee mit Leben und passte sie an Buchen an: Die Grundlage bildet ein Nusskuchen, der mit Zuckermasse ummantelt ist. Als Krönung bekommt die süße Klopapierrolle noch das Stadtwappen angebracht.

So witzig der Einfall und die Umsetzung ist, so ernst ist die Lage aus Sicht des Familienbetriebs: Das angeschlossene Café musste geschlossen werden, und im Laden sind die Umsätze stark rückläufig. Viele Kunden würden wegen Corona den Weg in die Innenstadt meiden und alles im Supermarkt besorgen. Die Spezialität der Konditorei, Kuchen und Gebäck, ist zudem derzeit generell weniger stark nachgefragt: Familienfeiern fallen ebenso aus wie gemütliche Kaffeerunden mit Verwandten und Freunden. Deshalb haben die Wittemanns für ihre 13 Mitarbeiter nun Kurzarbeit angemeldet.

Das "Original Buchemer Toilettenpapier" soll dabei mithelfen, dass das Familienunternehmen gut durch die Krise kommt. Die erste Resonanz ist ausgesprochen gut: "Der Kuchen wird sehr gut angenommen und er ist sehr gefragt", freut sich Christian Wittemann 50 Stück sind an den ersten beiden Tagen weggegangen, und es gibt bereits weitere Bestellungen.

Übrigens: An Ideen mangelt es den findigen Konditoren nicht. Neu im Sortiment ist auch das "Coronavirus", ein mit Kuvertüre überzogener Granatsplitter ...