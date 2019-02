Buchen. (joc) 50 Jahre bei ein und demselben Arbeitgeber - das ist in unserer heute so schnelllebigen Gesellschaft längst zu einer absoluten Seltenheit geworden. Servicekraft Anni Holderbach durfte dieses seltene Ereignis am gestrigen Sonntag in "ihrem" Hotel "Prinz Carl" in Buchen begehen. Karin und Jens Jaegle überraschten Anni am Morgen mit einem schönen Blumenstrauß. Bei Chefs, Kollegen und Gästen ist Anni gleichermaßen geschätzt und beliebt. Sie selbst betont, dass sie sich an ihrem Arbeitsplatz immer sehr wohl gefühlt hat und ihr die Arbeit mit den Kollegen viel Freude bereitet.

Für viele ist die Anni, die auch jetzt mit 76 Jahren, noch im Hotel arbeitet, das lebende Beispiel für die im "Prinz Carl" praktizierte familiäre Atmosphäre. Und für viele Stammgäste gehört die Anni einfach zum "Prinz Carl" wie der Eiffelturm zu Paris.

Auch Karin und Jens Jaegle, die seit 1996 den "Prinz Carl" führen, freuen sich darüber, dass die gute Seele dem Haus weiterhin die Treue hält. Jens Jaegle bringt es auf den Punkt: "Ohne die Anni würde hier einfach etwas fehlen!"

Im Vorzeigehotel im Herzen der Stadt hat Anni Holderbach im Jahr 1969 (!) ihre Arbeit aufgenommen und drei Arbeitgebern, denen sie auch menschlich nahe stand, gute Dienste erwiesen. Und auch bei den Gästen ist die Anni sehr beliebt. Wenn sie tatsächlich doch einmal fehlte, fragten zahlreiche Gäste sofort besorgt nach: "Wo ist denn heute die Anni?"

Bis zum Eintritt in ihren Ruhestand war die Anni vielseitig im "Prinz Carl" im Einsatz. Sie sorgte für das Frühstück und kümmerte sich fürsorglich um die Hotelzimmer. Als sie im Jahr 2012, mit fast 70 Jahren, dann doch in Rente ging, war klar, dass es kein dauerhafter Abschied sein würde. Zur Freude der Gäste erklärte sich die Anni bereit, auch weiterhin jeden Sonntag von 6.30 bis etwa 13 Uhr für das Frühstück zu sorgen. Zur Begründung meinte sie: "Sonst würden mir die Menschen hier fehlen".

Die Jubilarin selbst ist mit 76 noch sehr agil geblieben, was sie wohl nicht zuletzt dem Umgang mit den vielen jungen Kollegen zu verdanken hat.

Karin Jaegle lobt ihre treue Mitarbeiterin: "Anni ist flexibel einsetzbar und auch im höheren Alter gegenüber technischen Dingen noch sehr aufgeschlossen. So ist es auch kein Wunder, dass Anni die neuen hochmodernen technischen Geräte problemlos bedienen kann, wenngleich sie kein großer Anhänger von dem "neumodischen Kram" ist, wie sie selbst immer wieder deutlich betont.

Und auf die Anni war stets Verlass. Von daher würden sich Karin und Jens Jaegle über möglichst viele weitere Jahre der Zusammenarbeit sehr freuen. Den zahlreichen Gratulanten zum Dienstjubiläum schließt sich die RNZ gerne an.