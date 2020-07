Buchen. (rüb) Zwar sind auf dem gut 3500 Quadratmeter großen Grundstück im Interkommunalen Gewerbepark Odenwald (IGO) bislang nur die Erdarbeiten angelaufen, doch schon jetzt lässt sich anhand der Dimensionen erkennen, dass hier Großes entsteht: ein neuer Zustellstützpunkt der Deutschen Post AG. Mit dem angedachten Umzug vom Postareal in der Walldürner Straße 21 in die Max-Born-Straße 7 (neben Reifen Scheuermann) reagiert die Post auf den zunehmenden Onlinehandel.

"Aufgrund der ständig gestiegenen und weiter steigenden Paketmengen ist es in unserem Buchener Zustellstützpunkt zu eng geworden – sowohl in den Räumen selbst als auch im Hof", erklärte die Post auf RNZ-Nachfrage. Pressesprecher Gerold Beck gibt Einblick in die Pläne für den Neubau: "Der Stützpunkt wird nach modernsten logistischen Anforderungen errichtet. Von hier aus werden künftig das Jahr über täglich 16 Verbundzusteller in ihre Buchener Zustellbezirke starten."

Diese Verbundzusteller sorgen pro Woche für die Zustellung von über 5000 Paketen, und zusätzlich stellen sie Briefe, Postkarten und Zeitschriften zu. Die Pakete kommen vom Paketzentrum in Kitzingen, die Briefe werden vom Briefzentrum in Heilbronn angeliefert. "Im Starkverkehr, also in den Wochen vor Weihnachten, steigen diese Zahlen noch einmal deutlich", erklärte Beck.

Das Thema Nachhaltigkeit spielt bei der Post ebenfalls eine große Rolle: "Alle Zusteller erhalten mittelfristig Elektrofahrzeuge. Dafür werden jetzt bereits Ladestationen errichtet."

Nach aktuellem Planungsstand soll das Gebäude noch in diesem Jahr fertiggestellt werden. Ein Umzugstermin stehe aber noch nicht fest.