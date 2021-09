Buchen. (pm) Der Kampf um die Trainingsgenehmigung durch das baden-württembergische Kultusministerium hat sich gelohnt: Die Buchener Hiphop-Formation "Next Level" aus dem Integrations- und Präventionsprojekt Hiphop-Breakdance (IPHB) im TSV 1863 Buchen hat erneut die deutsche Online-Meisterschaft im Streetdance im Rahmen von "Hiphop International Germany" (HHI Germany) gewonnen. Damit ist ihre Qualifikation für die Weltmeisterschaft (WM) in den USA perfekt.

Erfreulicherweise hat sich bis heute kein Tänzer beim Training infiziert, was mit der gegenseitigen Rücksichtnahme und den regelmäßigen Schnelltests, die dankenswerterweise durch das Rote Kreuz am Trainingsort durchgeführt wurden, zusammenhängt. Damit haben die erfolgreichen Buchener "Next Level"-Streetdancer seit ihrer Gründung im Herbst 2013 den deutschen Meistertitel zum siebten Mal ertanzt. Sie beteiligten sich regelmäßig an den Meisterschaften zweier weltumspannender Streetdance-Organisationen: "Hiphop International" (HHI mit Sitz in Los Angeles) und "United Dance Organisation" (UDO mit Sitz in Cardiff/England). Fünfmal Platz eins erreichten sie bei UDO Germany und zweimal bei HHI Germany.

Mit dem aktuellen Meistertitel haben sich die Tänzer von "Next Level" doppelt für die HHI-WM in den USA qualifiziert: Denn ihr Sieg bei den HHI-DM 2020 zählte auch für die WM-Qualifikation 2021, da die WM 2020 coronabedingt ausfiel. Leider findet auch 2021 keine Präsenz-WM aufgrund der amerikanischen pandemiebedingten Einreisebeschränkungen statt. Stattdessen melden sich weltweit alle für die WM 2021 qualifizierten Gruppen aus 53 Ländern digital in der HHI-Zentrale in Los Angeles an und laden ihre Shows per Video hoch. Das hat Projektgründer und -manager Volker Schwender bereits erledigt, und alle sind gespannt, wie die aus acht internationalen Juroren bestehende Jury in Los Angeles die "Next Level"-Performance bewerten wird.

Spannend wird es für die "Next Level"-Crew auch in Spanien, wo sie auf Einladung der spanischen TV-Castingshow "Got Talent España" Mitte Juni 2021 in Madrid auftraten, in der Hoffnung, es ins Finale zu schaffen. Diese TV-Show ist das spanische Pendant zum deutschen "Supertalent". Das heißt, dass die Tänzer auch bei "Got Talent España" vor der Live-Übertragung des Finales nichts über Erfolg oder Misserfolg der Teilnahme nichts verlauten lassen dürfen. Das Halbfinale und das Finale stehen im Oktober bevor – die Spannung steigt.