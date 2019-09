So soll die neue Waschstraße in der Walldürner Straße aussehen. Baubeginn könnte bereits in Kürze sein. Foto: Rüdiger Busch

Buchen. (rüb) Die "modernste Waschstraße im Neckar-Odenwald-Kreis" soll in der Walldürner Straße - auf der Freifläche zwischen Rofu-Parkplatz und der Firma Euromaster - entstehen. Rund zwei Millionen Euro wird die State Immobilien GmbH in das Projekt investieren. Vier Arbeitsplätze sollen entstehen. Die Baugenehmigung liegt bereits vor, sodass die Bagger in Kürze anrollen können. Schon im Frühjahr sollen, so Investor Christian Ferenc, die ersten Fahrzeuge durch die neue Waschstraße fahren.

"Wir setzen auf eine nachhaltige und umweltschonende Autowäsche", erklärt Ferenc, Geschäftsführer der State Immobilien. 90 Prozent des benötigten Wassers würden in einem geschlossenen Kreislauf geklärt. Vorgesehen ist der Bau einer 40 mal 13 Meter großen Halle. Die Südseite des Gebäudes wird komplett verglast, sodass die Nutzer nicht in einen dunklen Tunnel einfahren müssen.

Auf dem Gelände sind ferner kostenlose und teilweise überdachte Saugplätze geplant, sodass die Kunden ihr Fahrzeug auch bei schlechtem Wetter reinigen können. "Unter dem Motto ,schnell und schonend sauber’ möchten wir einen guten Service mit einem motivierten Team und kurzen Wartezeiten bieten", verspricht Ferenc.

Da das Auto nach dem Waschen nicht nur sauber, sondern auch trocken sein soll, werden am Ende des Waschvorgangs mitlaufende und mitschwenkende Trockner eingesetzt, die das Wasser auch aus der kleinsten Ritze verdrängen sollen.

Die Bauarbeiten werden von Firmen aus der Region durchgeführt erläutert der Investor, der die gute Betreuung seines Baugesuchs durch die Stadt besonders heraushebt: "Günter Müller und sein Team vom Stadtbauamt haben im Vorfeld zahlreiche offene Fragen geklärt, was uns bei der Baugenehmigung viel Zeit und Kosten erspart hat."