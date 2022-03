Buchen. (tra) Der ehemalige Schulleiter des Burghardt-Gymnasiums Manfred Lauer hat ein Buch zum Thema Werte geschrieben: "Macht’s gut! Und vergesst die Werte nicht" lautet der Titel. Am Mittwochabend wurde das Buch nun in der neuen Cafeteria des BGB vorgestellt, wo Schulleiter Jochen Schwab seinen Vorgänger und frisch gebackenen Autor Manfred Lauer sowie viele Gäste begrüßte. "Die werteorientierte Erziehung ist ein Herzensthema von Manfred Lauer, und am Ende seiner Dienstzeit reifte in ihm der Wunsch, ein Buch über Werteorientierung – ein Kernanliegen seines Wirkens – zu schreiben", so Schwab.

Nach einem großartigen Musikstück von Violinistin Joan Park, die von ihrem Vater Hyun Soon Park begleitet wurde, stellte Lauer in seinen "Gedanken zum Buch" die Motive vor, die ihn zum Schreiben des Werks bewegt haben. "Das Thema Wertevermittlung war mir als Vater, als Lehrer und als Schulleiter ein großes Anliegen. So habe ich in meinen Abiturreden und bei anderen Gelegenheiten das Thema Werte beleuchtet, und ich habe zu dieser Thematik auch viele Quellen studiert", sagte der Autor. Schon bei seiner Pensionierung 2013 hatte er die Idee, seine Überlegungen zum Thema in einem Buch zu bündeln. "Durch meine schwere Knochenmarkserkrankung musste ich das Projekt aber auf Eis legen."

Das Buch ist ab sofort erhältlich. Foto: Tanja Radan

Zwei Ereignisse haben das Thema "Werte" und das Buchprojekt wieder an die Oberfläche geholt: Bei einem Besuch im Atelier des Künstlers Wilfried Georg Barber in Balsbach fesselten Lauer zwei Bilder ganz besonders: "Verträumte Quelle" und "Mit Energie und Wille". Mit Energie und Wille habe er es geschafft, sich aus der Krankheit ins Leben zurückzukämpfen. "Ich musste durch ein tiefes Tal der Leiden gehen, um wieder zu leben. Die Quelle schätze ich als Symbol des Lebens, der Erneuerung und der Kraft", betonte der Autor.

Das zweite Ereignis ist die Corona-Pandemie. "Tugenden und Werte wie Wertschätzung und Hilfsbereitschaft waren in aller Munde. Es wurde Beifall geklatscht für Pflegekräfte und für die Kassiererinnen im Supermarkt. Die Jugend verhält sich bis heute solidarisch gegenüber älteren Menschen. Werte wie bewusstes Zusammenleben in der Familie und das Zusammenrücken in der Gesellschaft bekamen mehr Gewicht."

Durch die Pandemie sei auch deutlich geworden, wie angreifbar grundlegende Werte seien: "In einer freien Gesellschaft ist die Meinungsfreiheit ein hohes Gut. Man muss damit leben, dass es Menschen gibt, die die gebotene Solidarität mit den Füßen treten und die auf Demos lautstark abwegige Thesen vertreten", so der Autor. Umso wichtiger sei es, die Vermittlung von Werten zu praktizieren.

Ein ganz aktuelles Thema jenseits von Corona sei der russische Angriff auf die Ukraine: "Dort werden Werte mit Panzern niedergewalzt." Grundlegende Werte und insbesondere auch die Demokratie müssten verteidigt werden.

Der Grundstein werde, so Lauer, in der Jugend gelegt: "Werteorientierung und Tugenden bilden das Fundament für eine erfolgreiche Persönlichkeitsentwicklung sowie für den Zusammenhalt in der Gesellschaft", ist Lauer überzeugt. Erfolgreiche Persönlichkeitsentwicklung setze voraus, dass alle, die mit Erziehung zu tun haben, die Kinder und Jugendlichen mit ihren Stärken und Schwächen annehmen. "Heranwachsende müssen erfahren, dass sie mit ihren Stärken und Schwächen wertvoll sind", so Lauer.

Bei der Buchpräsentation bedankte sich der Autor bei Künstler Wilfried Barber für die Unterstützung sowie für die Gestaltung des Layouts. Sein Dank galt weiter Dr. Achim Brötel für das Vorwort. Ein weiterer Dank galt Karla Hilger aus Bödigheim (Roßhof) für das Korrekturlesen und für die Anregungen zum Text. Karla Hilger las bei der Buchpräsentation dann einige Passagen aus dem Werk rund um das Thema "Orientierung durch Werte" vor.

Bürgermeister Roland Burger freute sich darüber, dass das Buch nun erhältlich ist, und wünscht ihm viele Leser. "Das Gute kann dort entstehen, wo Menschen sich auf Werte besinnen. Werte sind das, was die Gesellschaft zusammenhält", betonte der Bürgermeister. Gerade in der aktuellen schweren Zeit mit dem Krieg in Europa, Klimawandel und Pandemie sei es wichtig, die Hoffnung auf das Gute nicht zu verlieren.

Landrat Dr. Achim Brötel unterstrich, dass Lauers Appell "Vergesst die Werte nicht" überfällig sei. In Zeiten des Kriegs und der Pandemie sei Haltung gefragt. "Gerade jetzt müssen wir für den demokratischen Pluralismus streiten", so Brötel. Vor allem in Zeiten des Umbruchs brauche es eine starke Zivilgesellschaft mit Visionen und Engagement, um Werte auch im gesellschaftlichen Wandel zu erhalten. "Auf der Basis unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung gibt es Werte, die nicht verhandelbar sind", so Brötel. "Das Buch von Manfred Lauer kommt insofern also absolut zur richtigen Zeit."

Info: Das Buch kann in den Buchhandlungen der Region und beim Autor über E-Mail an Manfred.Lauer-Hbn@t-online.de erworben werden.