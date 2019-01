Von Martin Bernhard

Buchen. Nach 25 Jahren ist Schluss: Die Steinzeittrommler bewirtschaften das Weinzelt auf dem Schützenmarkt nicht mehr, weil ihnen das Personal dafür fehlt. Oberschützenmeister Achim Schubert sucht einen neuen Betreiber.

Nicht nur für die Steinzeittrommler, auch für viele Schützenmarkt-Besucher geht eine Ära zu Ende. Denn das beliebte Weinzelt wird es in seiner bisherigen Form nicht mehr geben. "Wir können das aus personellen Gründen nicht mehr leisten", sagt Steinzeittrommler-Vorsitzende Michaela Stich. Der Verein mit seinen fast 90 Mitgliedern, von denen nur ein Teil bei öffentlichen Auftritten mittrommelt, sieht sich nicht mehr in der Lage, den gewohnt guten Service für seine Gäste aufrechtzuerhalten.

"Jetzt machen wir einen sauberen Schnitt", sagt Schriftführerin Susanne Arndt. Mit Vorbereitung, Zeltauf- und -abbau waren die ehrenamtlich tätigen Vereinsmitglieder Jahr für Jahr drei Wochen lang durchgängig beschäftigt. Waren in der Anfangszeit noch genügend Helfer da, um für den Zeltbetrieb täglich zwei Schichten zu besetzen, so mussten zuletzt dieselben Personen die Arbeit komplett allein machen. "Da geht man auf dem Zahnfleisch", sagen die beiden Vorstandsmitglieder.

Mindestens 15 Personen benötigte man, um den Zeltbetrieb am Laufen zu halten: sieben bis zehn Bedienungen, Thekenpersonal und Spülkräfte. In den vergangenen Jahren griff man auch auf Unterstützer aus dem Freundes- und Bekanntenkreis außerhalb des Vereins zurück. Das Weinzelt hatte während des Schützenmarkts an zehn Tagen jeweils von 11 bis 23 Uhr geöffnet. Außerdem bot man selbst gebackenen Kuchen an. Rund 250 Kuchen und Torten backten Vereinsmitglieder jedes Jahr.

Auf Anregung des damaligen Vereinsvorsitzenden Dieter Fichter nahm das Weinzelt im Jahr 1994 erstmals seinen Betrieb auf. Damals waren noch die Odenwälder Trachtengruppe mit im Boot und die "Zehntscheunen-Musikanten", die für Unterhaltungsmusik sorgten. Anfangs servierte man den Gästen Hausmacher Platten, Kaltgetränke sowie Kaffee und Kuchen. Seit dem Jahr 2000 betrieben die Steinzeittrommler das Zelt allein. Außerdem wurde das Angebot an Speisen um Gerichte eines Gastronomen ergänzt.

So arbeiteten die Trommler mit Christian Ullmer ("Waldeck"), Peter Reinhardt ("Reichsadler") und der Familie Gutekunst ("Seeterasse") zusammen. Gastronomen und Verein teilten sich die Kosten. Die Steinzeittrommler füllten ihre Vereinskasse durch den Erlös aus Getränken, Kaffee und Kuchen auf.

Oberschützenmeister Achim Schubert bedauert den Rückzug der Steinzeittrommler vom Schützenmarkt. "Ich kann jetzt das Weinzelt weglassen, oder ich suche einen neuen Betreiber", sagt er. Weglassen komme für ihn nicht infrage. Denn das Weinzelt habe sich mit seinen vielen Stammgästen auf dem Markt etabliert.

Man könne dieses erfolgreiche gastronomische Konzept auch nicht einfach in das große Festzelt integrieren. Also sucht er einen neuen Betreiber, zum Beispiel einen Gastronomen oder anderen Veranstalter. "Ich habe meine Fühler schon ausgestreckt", informiert der Vorsitzende der Schützengesellschaft Buchen, die seit dem Jahr 1830 das Marktrecht für den Schützenmarkt hält. "Ende Februar machen wir Nägel mit Köpfen."

Steinzeittrommler-Vorsitzender Michaela Stich und ihrem Vorstandsteam bleibt nur noch, auf 25 erfolgreiche Jahre auf dem Schützenmarkt zurückzublicken und sich bei allen Gästen und Helfern zu bedanken.

FiInfo: Wer bei den Steinzeittrommlern mitmachen möchte, benötigt keine musikalischen Vorkenntnisse. Die Gruppe probt im Dorfgemeinschaftshaus Oberneudorf. Interessenten können sich unter steinzeittrommler@t-online.de an den Verein wenden.