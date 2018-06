Buchen. (tra/dore) Wie wird es mit Beeren-Bauer Naturkost weitergehen? Das Familienunternehmen ist zahlungsunfähig und hat Insolvenz angemeldet. Zum Hintergrund: Rolf Bauer, der Geschäftsführer des Direktvermarkters mit Sitz in Ahorn-Hohenstadt, der im Neckar-Odenwald-Kreis in Buchen und Adelsheim Filialen betreibt, starb Ende 2017.

"Die Erben haben einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen von Rolf Bauer beim Insolvenzgericht Mosbach gestellt. Ohne dem zu erstellenden Gutachten vorzugreifen, kann bestätigt werden, dass der Nachlass zum Zeitpunkt der Insolvenzantragstellung zahlungsunfähig war", erläutert Rechtsanwalt Marcus Egner aus Heilbronn, der zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt wurde, auf Nachfrage der RNZ.

Die Naturkostläden in Buchen und Adelsheim werden jedoch - ohne Einschränkungen - unter der Aufsicht von Egner weitergeführt. Es kann also wie gewohnt eingekauft werden. In Buchen werden neun Mitarbeiter beschäftigt, in Adelsheim sind es zwei. Die Mitarbeiter sind durch Insolvenzgeld abgesichert.

Der Insolvenzverwalter versucht nun, eine für alle Beteiligten befriedigende Lösung zu finden: "Hierzu gehört auch, die Naturkostläden, im Gesamtpaket oder einzeln, bestmöglich zu veräußern." Der Verkauf könne grundsätzlich an einen dritten Investor, aber auch an Mitglieder der Familie Bauer erfolgen. "Optimal wäre es, wenn bis August eine Lösung gefunden werden könnte." Egner strebt an, die Arbeitsplätze zu erhalten.