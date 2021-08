Buchen-Hettingen. (KM) Trauer und Bestürzung hat die Nachricht vom plötzlichen Tode des Hettinger Diplom-Designers und Grafikers Jürgen Blatz (74) ausgelöst. Bei einer Familienfeier einer befreundeten Familie in Eppingen-Rohrbach war er völlig überraschend gestorben.

Mit dem Tod verliert Hettingen einen sehr geschätzten und geachteten Bürger. Jürgen Blatz – ein echter "Heddemer" mit Leib und Seele – hat neben seinem beruflichen Wirken auch in weiteren Bereichen Akzente im Vereinsleben und in der Dorfgemeinschaft gesetzt. Schon in jungen Jahren leitete der musikliebende Verstorbene als Gitarrist die Tanzband "The Avengers" als Bandleader.

Als Faschenachtler mit vielen Ideen und mit viel Herzblut vertrat das Ehrenmitglied der FG als "Malermeister Klecksel" die "Fregger" auf allen Bühnen des Narrenrings Main-Neckar und darüber hinaus. Ferner fungierte er in der karnevalistischen Tanzszene im Bund Deutscher Karneval als Juror und Juryobmann, und er stand dem Landesverband lange Jahre als Vorsitzender vor.

Vielseitig war das Wirken von Jürgen Blatz in den Hettinger Vereinen, wo er sich mit seinem Einsatz und seinen Fähigkeiten bleibende Verdienste erworben hat. In besonderer Weise fühlte er sich mit dem segensreichen Wirken des Hettinger Pfarrers und Geistlichen Rates Heinrich Magnani verbunden. Jürgen Blatz brachte den Stein ins Rollen, aus dem reichhaltigen Ausstellungsmaterial die Heinrich-Magnani-Gedenkstube zu errichten, wobei er alle grafischen Arbeiten unentgeltlich leistete. Auf sein selbstloses Wirken angesprochen, kam von ihm die schlichte Antwort: "Als Heddemer bin ich dem Pfarrer und der Dorfgemeinschaft schuldig, dass dieses Dokument aus jener unheilvollen Zeit kommenden Generationen im Gedächtnis bleibt."

Von seinem zeichnerischen Talent konnten sich auch die RNZ-Leser immer wieder überzeugen. So glossierte er noch im Frühjahr mit spitzer Feder die Geschehnisse um die Aktivitäten von "Buchen steht auf". Dass dies seine letzten Zeichnungen für die RNZ sein würden, war damals nicht zu erahnen.