Buchen. (rüb) Wo sonst Kinder toben, kreischen, lachen und sich einfach wohlfühlen, herrscht eine gespenstische Stille. Seit vier Monaten sind die Türen des "Paradiso" für Besucher geschlossen. Wann sie sich wieder öffnen werden, steht derzeit in den Sternen, berichtet Olga Gebert, Geschäftsführerin des Buchener Indoor-Spielplatzes, im Gespräch mit der RNZ.

Theoretisch dürfte das "Paradiso" seit 1. Juli wieder Besucher begrüßen. Doch in der Praxis sind die geltenden Abstandsregelungen bei spielenden Kindern einfach nicht einzuhalten oder zu überwachen. "Und die Gesundheit geht nun einmal vor", sagt die sympathische 33-Jährige, die sich ihren Mut und ihre Lebensfreude auch von der Coronakrise nicht nehmen lässt.

Geschäftsführerin Olga Gebert vor der neuen Attraktion des „Paradiso“: einer Kletter-Hüpfburg. Wann der Buchener Indoor-Spielplatz seine Pforten für seine großen und kleinen Gäste wieder öffnen kann, steht noch nicht fest. Solange das bestehende Abstandsgebot gilt, ist eine Wiedereröffnung nicht möglich. Foto: Rüdiger Busch

Seit fünf Jahren lockt das "Paradiso" in der Buchener Tennishalle auf 2400 Quadratmetern Groß und Klein mit einem abwechslungsreichen Angebot an Spielen, Hüpfburgen, Klettergerüsten und Trampolinen. Babys und Kleinkinder haben hier ebenso ihren Spaß wie Grundschüler und Jugendliche. "Die Kinder lieben es, hier ausgelassen und gemeinsam spielen zu können", weiß Olga Gebert. Das Angebot wird von Familien aus einem großen Umkreis gerne wahrgenommen, wie die hohe fünfstellige Zahl an Besuchern belegt, die im Jahr kommen.

Doch dann kam Corona: "Das war für uns alle ein Schock", erinnert sich Olga Gebert an die denkwürdigen Tage Mitte März. Zunächst hatten die Betreiberfamilien die Hoffnung, dass der Spuk schnell vorübergeht und sich die Auswirkungen auf das Familienunternehmen in Grenzen halten würden. "Doch jetzt sind wir seit 19. März geschlossen – also fast genau seit vier Monaten!"

Vier Monate ohne Einnahmen, das kann kaum ein Unternehmen und auch kaum eine Privatperson verkraften. "Unsere Rücklagen haben drei Monate ausgereicht, und zudem haben wir glücklicherweise Hilfen vom Staat bekommen", sagt Olga Gebert. "Trotzdem war und ist die Situation für uns natürlich sehr schwierig zu bewältigen. Aber wir pflegen ein positives Miteinander, und als Familienbetrieb sind wir es gewohnt, zusammenzuhalten." Parallel wurden die Kosten gesenkt, um möglichst lange ohne Einnahmen durchhalten zu können. Von den 24 Mitarbeitern – größtenteils auf Minijob-Basis – haben sich einige bereits eine neue Stelle gesucht. Neben dem "Paradiso" ist seit 19. März auch die angeschlossene Salzgrotte geschlossen. Sie wird erst wieder mit dem Indoorspielplatz öffnen.

Die finanzielle Seite ist das eine. Olga Gebert fehlt aber vor allem der Kontakt zu ihren Gästen: "Das Schlimmste war ,für mich, als ich gleich nach der Schließung etwa 150 Familien abtelefonieren und ihnen ihre Reservierung absagen musste!" Denn das "Paradiso" ist auch ein beliebter Ort, um den Kindergeburtstag zu feiern. Wie zum Beweis klingelt gerade das Telefon: "Wir haben jeden Tag zahlreiche Nachfragen, wann wir wieder aufmachen", sagt Olga Gebert. "Die Kinder, die Eltern und die Großeltern vermissen das ,Paradiso‘ – und wir vermissen unsere Gäste!"

Die Betreiberfamilien haben die Zeit des Dornröschenschlafs genutzt, um Verschönerungsarbeiten durchzuführen. Zudem wurde eine neue Hüpfburg aufgestellt. Die hat ihre Feuertaufe bereits bestanden: Olga Geberts Kinder, der siebenjährige Noah und die sechsjährige Mila, haben die Wochen ohne Kindergarten und Schule größtenteils im Indoorspielplatz verbracht. Welches Kind hätte da nicht tauschen wollen?

Trotz der harten Einschnitte stellt die Geschäftsführerin die Corona-Regelungen nicht in Frage: "Wir haben eine große Verantwortung für die Gesundheit unserer Familie und unserer Gäste: Nicht auszudenken, wenn sich jemand bei uns infizieren würde." Von daher kommt es für sie auch nicht infrage, das "Paradiso" jetzt schon wieder zu öffnen, was seit 1. Juli rechtlich möglich wäre. "Die Auflagen lassen sich nicht erfüllen: Kinder halten beim Spielen keine 1,50 Meter Abstand." Deshalb ist für sie klar: "Ich kann nur guten Gewissens öffnen, wenn ich hinter dem Hygienekonzept stehe und die Maßnahmen auch umsetzen kann."

So wie den Verantwortlichen im "Paradiso" geht es landauf, landab wohl den meisten Betreibern von Indoor-Spielplätzen: "Ich kenne keinen, der schon wieder aufgemacht hat." Deshalb geht das Warten weiter: "Sobald die Auflagen umsetzbar sind, werden wir öffnen – am liebsten natürlich schon morgen!"

Doch danach sieht es aktuell nicht aus. Stattdessen droht auch die Schließung über die Sommerferien – nach den Osterferien und den Pfingstferien wäre das die dritte Umsatz–Hochphase in Folge, die ausfallen würde. "Das wäre eine Katastrophe", sagt die 33-Jährige.

"Wann macht ihr wieder auf?" Schon wieder ist eine Mutter am Telefon, die für den Herbst einen Kindergeburtstag reservieren lassen möchte. Verlässliche Aussagen kann sie noch keine treffen, aber Olga Gebert versichert: "Wir wären sofort startbereit." Die 33-Jährige lebt ihren Beruf und sie liebt ihren Beruf. Und wie ihre Gäste freut sie sich auf den Tag, wenn die gespenstische Stille wieder wildem Toben weicht.