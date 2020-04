Buchen. (mami) "Wir sind froh, dass wir noch fahren können. Da hat es andere Berufsgruppen eindeutig schlimmer erwischt, die ihren Betrieb von heute auf morgen komplett einstellen mussten", sagt Dorothea Kistner vom Taxiunternehmen Kistner in Buchen. Selbstverständlich halte man sich an die vorgegebenen Regeln, wie zum Beispiel Trennwände in allen Autos. Außerdem gebe es in allen Taxis noch genügend Desinfektionsmittel. Sowohl für die Fahrer als auch für die Gäste.

Froh, dass sie noch arbeiten kann, ist auch Renate Westerberg vom gleichnamigen Taxiunternehmen. "Natürlich fallen gerade am Wochenende so gut wie alle Fahrten weg, da ja niemand mehr ausgeht", sagt sie. Außerdem falle die komplette Schülerbeförderung weg. Deshalb habe sie ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken müssen. "Wir arbeiten jetzt in Schichten und teilen uns diese auf. Jeder hat nun zwar weniger Stunden, aber wenigstens können noch alle arbeiten." Die Schichten dienen auch dem Schutz der Mitarbeiter, weil somit nicht alle zur gleichen Zeit im Betrieb sind.

Ein Problem sieht Westerberg vor allem bei den Schutzmaßnahmen: Sie habe früh reagieren und sich frühzeitig um die Beschaffung der Materialien kümmern wollen, aber die Taxiunternehmen seien im Rahmen der Debatten rund um die Beschaffung von Schutzausrüstungen völlig vergessen worden.

"Wir haben viele Krankenfahrten wie Fahrten zur Dialyse oder zur Chemotherapie. Da ist es extrem wichtig, dass sowohl die Fahrer, aber vor allem die Patienten gut geschützt sind", erklärt sie. Nur über Kontakte zu einer Drogerie sei sie an Handschuhe und Reinigungstücher gekommen. "Wir mussten uns um unsere Materialien komplett selbst kümmern, obwohl wir häufig Patienten zu medizinischen Einrichtungen fahren", kritisiert sie. Man habe teilweise sogar auf selbst genähte Masken zurückgegriffen, weil "sonst alles vergriffen war."

Es sei aber nicht alles negativ zu sehen, wie Westerberg erklärt: "Wir können froh sein, dass wir, anders als andere Betriebe, noch arbeiten können. Was uns noch entgegenkommt, ist, dass die Deutsche Bahn momentan immer häufiger Züge ausfallen lässt. Dann stehen die Leute am Bahnhof und müssen dringend irgendwo hin und kommen dann auf uns zurück."

Für die Zukunft wolle Westerberg "kämpfen, hoffen, dass wir über die Runden kommen, und vor allem, dass alle weitestgehend gesund bleiben. Denn bei allen Sorgen, die wir uns machen, ist die Gesundheit doch das höchste Gut."