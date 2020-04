Buchen. (rüb/sb) Wie werden Geschäftswelt und Gaststätten die Corona-Krise überstehen? Diese Frage beschäftigt viele Menschen in der Region, da der Einzelhandel und die Gastronomie unter den Einschränkungen des öffentlichen Lebens besonders leiden. In Buchen besteht seit knapp zwei Wochen die Möglichkeit, den örtliche Handel über einen Einkauf im Webshop www.ilovebuchen.de zu unterstützen. Die Testphase ist überstanden, und die kleinen "Kinderkrankheiten" im System wurden ausgemerzt. Neue Produkte wurden eingepflegt, und neue Händler sind hinzugekommen. Wir haben uns bei den Verantwortlichen nach einem ersten Zwischenfazit erkundigt.

Die Rückmeldungen der Einzelhändler sind durchweg positiv, der Shop wird gut angenommen. "Natürlich ist das Bestellvolumen nach oben noch ausbaufähig", so Marko Eichhorn. Er liefert seine Ware alle am selben Tag an die Kunden aus und das kostenlos! Das komme besonders gut bei den Kunden an.

Auch Simone Farrenkopf ist mit der Resonanz zufrieden. Viel Kunden stöberten auf der Internetseite und nähmen dann telefonisch Kontakt mit ihr auf. "Hier merkt man, dass eine persönliche Beratung der Kunden doch sehr wichtig ist", so Farrenkopf. Telefonisch werden dann die Kundenwünsche besprochen, und die Kunden holen die Auswahl ab oder sie wird direkt nach Hause geliefert.

"Ich persönlich wurde auch schon sehr oft auf den Shop angesprochen und habe nur positives Feedback über die Umsetzung und Gestaltung erhalten, dennoch würde ich mir noch ein paar mehr Bestellungen wünschen", erklärt Teresa Dittrich von der Stadtverwaltung. Denn: "Es hilft nur, wenn die Bevölkerung auch bestellt und nicht nur den Shop an sich toll findet!" Im Webshop gebe es tolle Artikel, die sich wunderbar im Osternest machen würden.

In dieser Zeit des "Social Distancing" habe man so die Möglichkeit, auch den Nachbarn, Freunden und Familien mit einer kleinen Aufmerksamkeit eine Freude zu machen, indem man eine Kleinigkeit vor die Türe stellt oder ein Päckchen verschickt. "Es wäre schön, wenn die Händler die angebotene Osterware noch verkaufen könnten, da diese nach der Corona-Zeit keine Verwendung mehr dafür haben", betont Teresa Dittrich.

Das große Interesse lässt sich auch in Zahlen ausdrücken: "Am ersten Tag hatten wir eine Zugriffszahl von etwa 3400 Besuchern. Diese Zahl hat sich bei rund 500 Zugriffen pro Tag eingependelt", berichtet Teresa Dittrich.

Aktuell sind rund 2000 Produkte im Shop zu finden. Sollte ein gewünschtes Produkt nicht aufgeführt sein, so bestehe selbstverständlich die Möglichkeit, den Händler zu kontaktieren. Auf diesem Weg könne fast jeder Kundenwunsch auch individuell erfüllt werden. Am meisten bestellt wurde bislang eine Jako-Sporthose von Intersport MuM. Nutzen die Buchener den Wegfall anderer Freizeitbeschäftigungen also fürs Sporttreiben? Der Eindruck drängt sich zumindest auf ...

Derzeit beteiligen sich 22 Einzelhändler und acht Gastronomen an der Aktion. Neu dabei sind: Aktivgemeinschaft Buchen, "Art of Lines", Autohaus Lademann, Corpus Schneider, Lux Holz, Niederle-Groh Mode & Trend GmbH, Reisecenter Odenwald, "Die Schüttelbar", Sonjas Nähwelt sowie Café und Konditorei Wittemann. Neu ist auch der Hofladen Stich aus Oberneudorf – hier kann man schon bald Eier und Co. online bestellen.

Zudem gibt es noch weitere Interessenten, die nach und nach in den Online-Shop aufgenommen werden. "Ein regelmäßiger Besuch auf der Seite lohnt sich auf jeden Fall, da unser Angebot Tag für Tag wächst", verdeutlicht Sarah Wörz von der Stadtverwaltung.

Auch ein Angebot an Dienstleistungen ist entstanden. "Art of Lines" bietet telefonisch eine Pflegeberatung an und liefert die entsprechenden Kosmetikprodukte kostenlos nach Hause. Das Autohaus Lademann bietet bis zum 19. April einen kostenlosen Fahrzeugcheck für Fahrzeuge des Volkswagenkonzerns an. Thomas Lux aus Bödigheim verkauft Brennholz. Es besteht mittlerweile auch die Möglichkeit, einzelne Händler durch den Kauf von Gutscheinen zu unterstützen. Eichhorn Mode, Reisecenter Odenwald, "Die Schüttelbar" und die Aktivgemeinschaft bieten dies an.

Weitere Änderungen und Ergänzungen sind geplant. So programmiert die Werbeagentur Schreiber-Grimm ein Versandkosten-Plugin, das es ermöglicht, für auswärtige Besteller eine Versandgebühr zu erheben. Bei Bestellern in Buchen wird weiterhin keine Versandkostenpauschale berechnet. "Erfreulicherweise nutzen auch auswärtige Kunden das Angebot unserer Shops", so Sarah Wörz. Die weiteste Bestellung erfolgte aus Eschborn.

Auch wenn die Umsätze aus dem Webshop mit den üblichen im Laden nicht mithalten können, so trägt der Webshop doch einen Teil dazu bei, dass die Geschäfte die Krise überstehen können. Dementsprechend dankbar zeigt sich Marko Eichhorn gegenüber den "Machern" im Rathaus und bei Schreiber-Grimm: "Teresa Dittrich, Sarah Wörz und Matthias Grimm gilt ein großer Dank: Ohne ihren riesigen Einsatz gäbe es den Webshop nicht!"