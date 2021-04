Wolfgang Felch hat den Blecker ehrenamtlich aus einem 450 Kilo schweren Sandsteinblock herausgehauen. Am Montag wurde er nun an seinen Platz vor dem Schuhhaus Farrenkopf gestellt. Foto: Martin Bernhard

Buchen. (mb) Eine neu geschaffene Bleckerfigur ziert seit Montagvormittag die Buchener Fußgängerzone zwischen dem Haus Farrenkopf und dem ehemaligen Café "Riesen". Diese wird unterhalb ihres Hinterteils über einen Wasserspender verfügen. So werden Passanten künftig an heißen Sommertagen ihren Durst löschen oder sich abkühlen können.

Im Rahmen der Erneuerung des Pflasters in der Marktstraße stellten Mitarbeiter der Bau-Firma Tomac das Wahrzeichen der Stadt auf. Die Firma IHW Gerhard Wiesner sorgte für den Wasseranschluss, die Firma Grasberger, vertreten durch Vater Dieter und Sohn Marco, für die Revisionsöffnung aus Metall.

Die Idee zu dem Wasserspender stammt von Fachdienstleister Stefan Müller, das Werk selbst von Wolfgang Felch. Dieser hat seit einigen Jahren die Bildhauerei als Hobby für sich entdeckt. Mit einem Pressluft-Meißel brachte er den 450 Kilogramm schweren Sandsteinblock aus dem Raum Miltenberg zunächst in Form, bevor er von Hand die Details der Figur heraushaute. So entstand in ehrenamtlicher Arbeit an Feierabenden und Wochenenden das Buchener Wahrzeichen, das nun die Fußgängerzone ziert.

Wie Stefan Müller erläuterte, werde im Laufe der Woche mit einem Kran der Maibaum auf dem Marktplatz aufgestellt. Weil das dort frisch verlegte Pflaster noch gut zwei Wochen aushärten müsse, könne man nicht mit einem Lkw auf den Platz fahren. Künftig werde man jedoch keinen Kran mehr benötigen, um auf dem Marktplatz einen Maibaum aufzustellen.