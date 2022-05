Buchen. (tra) Menschen, die aus der Ukraine nach Deutschland geflohen sind, haben meist viele Fragen, und das Ankommen ist für sie mit einigen Unsicherheiten verbunden. Um den Geflüchteten weiterzuhelfen, wurde jüngst im Mehrgenerationenhaus in Buchen ein Begegnungscafé für Ukrainer eingerichtet, das jeden Freitag von 14 bis 16 Uhr stattfindet. Damit hat die Diakonie, die das Café ausrichtet, einen Nerv getroffen: "An einem Nachmittag sind 75 Leute gekommen", berichtet Koordinatorin Ingrid Scheuerer.

Eine der Hauptansprechpartnerinnen für die Geflüchteten ist Julia Schork, die Ukrainisch und Russisch spricht und Menschen aus der Ukraine während des Begegnungscafés mit Rat und Hilfe zur Seite steht. Bei den Ratsuchenden handelt es sich vor allem um Frauen, die mit ihren Kindern geflohen sind. "Die Frauen kommen eigentlich mit allen Fragen des Alltags zu uns", sagt Julia Schork. "Dabei geht es um das Erlernen der deutschen Sprache, kommunale Strukturen, das Thema Arbeit, das Wohnen, die Sim-Karte, aber auch um gesundheitliche Fragen – so ist zum Beispiel eine Frau zu uns gekommen, deren Kind an Diabetes erkrankt ist. Sie muss natürlich wissen, welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt." Die Geflüchteten haben aber auch ganz praktische Fragen zu Strom und Wasser und so weiter.

"Die Frauen suchen jedoch vor allem auch eine Perspektive für ihre Kinder vom Babyalter bis zum Jugendlichen", weiß Schork. Hier sind Fragen rund um die Schule natürlich ein großes Thema.

Ingrid Scheuerer plant zudem, Fachkollegen einzuladen, die dann im Café zum Beispiel das Angebot der Caritas oder psychologische Beratungsmöglichkeiten vorstellen. Als Sozialpädagogin steht Scheuerer den Geflüchteten jedoch auch selbst mit gutem Rat zur Seite. Die Vernetzung ist ohnehin gut: Das von der Diakonie organisierte Begegnungscafé findet im von der Stadt Buchen betriebenen Mehrgenerationenhaus statt. Die Wege zum Integrationsmanagement der Stadt Buchen sind somit ebenfalls kurz. Auch mit der Volkshochschule und dem DRK ist man vernetzt. "Es geht im Café jedoch nicht um Fachberatung", stellt Scheuerer klar. "Es ist ein offenes Angebot." Die Geflüchteten, die das Café bereits besucht haben, wohnen in verschiedenen Gemeinden des Mittelbereichs Buchen und sind meist privat untergekommen. "Es sind überwiegend Frauen mit ihren Kindern, aber es gibt auch ein paar Männer, die die Ukraine verlassen konnten, weil sie zum Beispiel ein Kind mit Behinderung haben oder sich bei Kriegsbeginn außerhalb der Ukraine befanden", sagt Julia Schork.

Das Café ist jedoch noch mehr als eine Anlaufstelle für Ratsuchende, sondern es geht auch darum, einfach mit anderen zusammenzukommen und sich auszutauschen. "Die Frauen unterhalten sich, und die Kinder spielen währenddessen draußen im Garten", berichtet Ingrid Scheuerer. Da das Begegnungscafé im Mehrgenerationenhaus stattfindet, entstehen auch Synergieeffekte: Julia Schork hat das Programm des Generationentreffs zum Teil auf Ukrainisch übersetzt. "Manche kommen bereits zum Kreativ-Treff und finden so Anschluss", freut sich Ingrid Scheuerer.

Den Kindern tut der Umtrieb im Begegnungscafé gut: "Die kleineren Kinder sind sowieso meistens locker, die Teenager sind manchmal zunächst ängstlich, aber kommen dann aus ihrem Häuschen heraus", ergänzt Julia Schork. Und wie geht es den Erwachsenen? "Alle suchen Schutz und Sicherheit und sind froh, dass sie nach Deutschland kommen konnten", sagt Julia Schork. "Gleichzeitig ist es für sie emotional schwer: Sie haben großes Heimweh und machen sich große Sorgen über die Situation in ihrer Heimat. Sehr viele wollen wieder zurück."

Aufgrund der großen Resonanz braucht das Team dringend weitere Helfer, die bereit sind, das Begegnungscafé ehrenamtlich zu unterstützen. "Es geht darum, freitagnachmittags dabei zu sein, vielleicht Kaffee zu kochen oder mit den Kindern zu spielen", erklärt Scheuerer. Wer beim Begegnungscafé helfen möchte, kann sich einfach bei Ingrid Scheuerer unter Tel. 0160/97986048 melden.

Info: Das Begegnungscafé ist auf Spenden angewiesen: Sparkasse Neckartal-Odenwald, IBAN: DE51.6745.0048.0003 0763 12; Volksbank eG Mosbach, IBAN: DE72.6746.0041.0019 5281 03. Verwendungszweck "Begegnungscafé Ukraine".