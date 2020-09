Buchen. (pm) Zum Glückstag wurde der vergangene Freitag für Holger Beuchert aus Buchen. Der Rock-Fan hatte bei der Verlosung einer seltenen "Metallica"-Violine die Nase vorn und darf das streng limitierte, edle Stück nun sein Eigen nennen. Der Glückspilz war bei der Übergabe im Studio des Rocksenders "Regenbogen Zwei" so überwältigt, dass er kaum Worte fand, als ihm Kickstart-Moderator Pfeffer das begehrte Sammlerstück überreichte.

Kein Wunder, denn die Violine, handbemalt im "Metallica"-Design, wurde weltweit nur an hundert Fans verteilt. Jetzt wird das Streichinstrument im Wohnzimmer von Holger Beuchert hängen, direkt neben einem Text aus dem "Metallica"-Song: "Nothing Else Matters".

Den hat der Familienvater als sein Lebensmotto auserkoren. "Ich habe die Band in den 90ern auf dem Maimarktgelände in Mannheim das erste Mal live erlebt, das bleibt hängen", sagt der Buchener.

Der Rocksender hatte die Veröffentlichung der neuen "Metallica" Platte ("S&M II") und das 20-jährige Jubiläum der Kultband zum Anlass genommen und den letzten Freitag zum "Metallica-Tag" ausgerufen. Einen ganzen Tag lang wurde die größte Metal-Band der Welt ohne Pause gefeiert, denn es gab jede Stunde die größten Songs von "Metallica".