Buchen. (RNZ) Dr. Isabell Arnstein aus Buchen wurde am Freitag in Radolfzell im Rahmen der Heimattage mit der Heimatmedaille Baden-Württemberg ausgezeichnet. Mit der Heimatmedaille werden Personen ausgezeichnet, die sich um Baden-Württemberg besonders verdient gemacht haben. Isabell Arnstein engagiert sich im Bezirksmuseum Buchen für das Sprachraumprojekt und ist zudem in der landesweiten baden-württembergischen Dialektinitiative ehrenamtlich wissenschaftlich aktiv. Des Weiteren hat sie ein Buch über die Geschichte der beruflichen Schulen in Buchen und im Neckar-Odenwald-Kreis geschrieben sowie die Lebenserinnerungen des in Buchen als Albrecht Levi geborenen Albert Lester editiert.

Überreicht wurde die hohe Auszeichnung von der Freiburger Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer im Beisein von Buchens Bürgermeister Roland Burger, Landrat Dr. Achim Brötel und Karl-Heinz Neser, stellvertretender Vorsitzender des Arbeitskreises Heimatpflege im Regierungsbezirk Karlsruhe.

"Mit der Heimatmedaille Baden-Württemberg zeichnen wir heimatverbundene Menschen aus, die in einer besonderen Weise Verantwortung übernehmen – für ihren Ort, für regionale Geschichte und Geschichten, für ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger", sagte Kunstministerin Theresia Bauer im Vorfeld der Verleihung in Stuttgart.

Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer betonte bei der Übergabe der Medaillen an die zehn Geehrten, dass die Landesregierung stolz auf das große ehrenamtliche Engagement im Land sei. "Bürgerschaftliches Engagement und Freiwilligenarbeit sind der Maßstab dafür, wie demokratisch, frei und menschlich eine Gesellschaft ist", sagte Schäfer.

Dr. Isabell Arnstein ist promovierte Deutschlehrerin mit Schwerpunkt Dialektologie und unterrichtet an der Zentralgewerbeschule Buchen. Durch die vom Staatsministerium aufgrund der Dialektinitiative des Landtags angeregten Nachbarschaftsgespräche zum Dialekt in Nordbaden wurde die Geschäftsstelle auf Isabell Arnstein aufmerksam.

Beim Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) hat sie einen Dialektnewsletter an den Start gebracht, der ab Februar an alle Gymnasien in Baden-Württemberg verschickt wird.

Mit sprachwissenschaftlicher Kompetenz und hoher Bereitschaft zum bürgerschaftlichen Engagement trotz familiärer und beruflicher Verpflichtungen ergänzt sie seit Ende 2012 das Team um den Initiator Manfred Pfaus des 2012 gegründeten Sprachraums Buchen äußerst erfolgreich. Der zum Bezirksmuseum Buchen gehörende Sprachraum ist ein Sprachmuseum im Odenwald, das Werte der Dialektologie vermittelt und sich insbesondere der badisch-fränkischen Dialekte widmet.

In mehreren Fachaufsätzen in der Zeitschrift "Der Wartturm" des Vereins Bezirksmuseum ordnete Dr. Arnstein unter dem Überbegriff "Unterhalb des Äppeläquators" das Odenwäldische in den Gesamtkontext des südfränkischen Dialekts ein. Ein sprachwissenschaftlicher Ausflug zur "Iglauer Sprachinsel" brachte die deutschsprachige Enklave um Iglau in Erinnerung, aus der viele Heimatvertriebene im Raum Buchen ihre zweite Heimat fanden. Die Kenntnisse und Arbeitsmethodik des Sprachraums brachte sie in die Arbeitsgruppe der landesweiten Mundartinitiative beim Staatsministerium ein. Daraus erwuchs die Übertragung von Koordinierungsaufgaben im Schulbereich zur Stärkung der Mundarten im Unterricht.