Buchen/Hardheim. (pm) Der Netzbetreiber Telefónica Deutschland baut sein O2-Mobilfunknetz im Neckar-Odenwald-Kreis aus, um vor Ort eine bessere Mobilfunkversorgung für Telefonate und ihre digitalen Anwendungen zu bieten.

Im Zuge seines LTE-Ausbauprogramms hat der Netzbetreiber zwei neue LTE (4G)-Stationen, eine in Hettingen und eine in Hardheim, errichtet. Die Station in Hettingen befindet sich an einem Feldweg nahe der Morrestraße, die Station in Hardheim ist in der Alten Würzburger Straße 51. Die neuen LTE-Stationen ergänzen die bisherige GSM (2G)- und UMTS (3G)-Technik an den Standorten. Dadurch profitieren mehrere tausend Menschen in der Umgebung zum Teil erstmals von der neuen Netztechnologie sowie damit verbunden von einer schnellen und flächendeckenden LTE-Versorgung im O2-Mobilfunknetz.

Das O2-Netz verbindet deutschlandweit die meisten Menschen miteinander. Das verbesserte Netz vor Ort steht neben O2-Kunden auch Kunden zahlreicher weiterer Marken wie Blau, Aldi Talk, Fonic, Tchibo mobil, NettoKom, Ortel Mobile und Ay Yildiz zur Verfügung.

Mit den neuen LTE-Stationen verfügen die Orte nun über ein leistungsstarkes Mobilfunknetz und eine moderne Breitbandversorgung für die Nutzung sämtlicher digitaler Anwendungen. Kunden können schneller im mobilen Internet surfen, Videos ruckelfrei in HD-Qualität streamen und digitale Anwendungen wie WhatsApp, Instagram und Facebook jederzeit uneingeschränkt nutzen. Über das LTE-Netz telefonieren sie außerdem in einer deutlich verbesserten Sprachqualität. Zudem bietet das LTE-Netz einen Festnetz- bzw. DSL-Ersatz, beispielsweise durch Nutzung eines mobilen WLAN-Routers.

Der LTE-Standard wird in den kommenden Jahren weiterhin das Rückgrat der bundesweiten Mobilfunkinfrastruktur bilden. Buchen und Hardheim sind damit zukunftssicher aufgestellt.

Die Netzausbaumaßnahmen vor Ort sind auch ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur nächsten Mobilfunkgeneration 5G. Mit der neuen LTE-Station hat das Unternehmen den Grundstein für einen künftigen Ausbau des neuen Mobilfunkstandards 5G gelegt. Denn technisch gesehen baut der 5G-Standard auf der Systemarchitektur von LTE (4G) auf, die zunächst einmal vorhanden sein muss.

Bereits jetzt profitieren ansässige Unternehmen von einer moderneren Netzinfrastruktur für ihre digitalen Anwendungen und Geschäftsmodelle. Telefónica Deutschland kann seinen Geschäftskunden ein modernes Maschinennetz für ihre IoT-Anwendungen zur Verfügung stellen. Dieses Netz stellt eine Weiterentwicklung des bisherigen 4G-Standards auf dem Weg zu 5G dar.

Telefónica Deutschland baut sein O2-Mobilfunknetz in der Region sukzessive weiter aus und bestückt die vorhandenen Mobilfunkstandorte mit neuester Technik. Den LTE-Ausbau wird das Unternehmen in diesem Jahr weiter vorantreiben, damit immer mehr Menschen vom LTE-Standard profitieren. Zudem wird das Unternehmen in diesem Jahr mit dem 5G-Ausbau in Berlin, Hamburg, München, Köln und Frankfurt beginnen, bevor in den kommenden Jahren weitere Städte und Gebiete folgen.

Allgemein bildet Baden-Württemberg derzeit einen der Schwerpunkte des Netzausbaus von Telefónica. Das Unternehmen hat sein O2-Mobilfunknetz in Baden-Württemberg im vergangenen Jahr mit rund 850 zusätzlichen LTE (4G)-Sendern in nahezu allen Städten und Landkreisen massiv ausgebaut, damit die Menschen insbesondere in ländlichen Regionen von einer verbesserten Netzabdeckung, höheren mobilen Datenraten sowie einer allgemein besseren Netzqualität profitieren.

Im laufenden Jahr wird Telefónica Deutschland bei ihrem Netzausbauprogramm einen weiteren Gang hochschalten und den flächendeckenden LTE-Netzausbau noch intensiver vorantreiben.