Buchen. (lki) "Die jungen Leute wollen feiern und tanzen – durch Corona hat die Jugend viel verpasst", meint Matthias Köhler, der in Buchen die Diskothek "Halli-Galli" betreibt. Seit zwei Jahren kämpft der Club mit den Corona-Verordnungen, denn am 10. März 2020 musste auch das "Halli-Galli" erstmals seine Türen schließen. Die Lockerungen und die Tatsache, dass Corona nun seit zwei Jahren stark unser Leben prägt, hat die RNZ zum Anlass genommen, um mit dem Club-Chef ein Gespräch zu führen.

Im Sommer 2020 habe man wieder öffnen dürfen, nur um von Oktober bis Juli 2021 wieder zu schließen. Erst dann habe man vorsichtig den Außenbereich wieder betreiben dürfen, schildert Matthias Köhler. Häufig seien die Schließungen dann gekommen, wenn es gerade wieder gut angelaufen sei, berichtet der "Halli-Galli"-Betreiber zu, der seit 17 Jahren die Diskothek leitet.

Matthias Köhler, Betreiber des „Halli-Galli“, präsentiert das Après-Ski-Zelt, das mit dem Biergarten und anderen Außenbereichen zur 1000-Quadratmeter großen Außenfläche zählt. Foto: lki

Neben fehlenden Einnahmen bleibt die Personalnot ein Problem. Das Personal habe sich natürlich neue Jobs suchen müssen, um eine finanzielle Sicherheit zu haben, die die Clubszene inmitten der Schließungen nicht bieten konnte, erzählt der 45-Jährige. In dieser Zeit seien für ihn die Existenzängste das Schlimmste gewesen, denn man habe nicht gewusst, wie es weitergeht, sagt Matthias Köhler. "Viele Hilfsgelder sind nur verspätet oder gar nicht eingegangen", so Köhler enttäuscht. Die Überbrückungshilfe drei sei beispielsweise seit Mai letzten Jahres in Prüfung.

Doch im "Halli-Galli" hat man nicht aufgegeben. "Wir wollten das Haus instand halten und haben die Zeit für Wartungsarbeiten genutzt", erklärt Matthias Köhler. Die Ton- und Lichtanlagen wurden gewartet und ergänzt, auch Umstrukturierungen wurden vorgenommen. So hat man über 1000 Quadratmeter meist überdachte Außenfläche geschaffen. Die Partyflächen wurden auch für private Feiern vermietet, wenn dies wegen Regeländerungen nicht abgesagt werden musste, erläutert Matthias Köhler zu den Einnahmequellen.

Neben der Tatsache, dass die Pandemie noch andauert, gibt es auch neue Belastungen für die Branche. Steigende Energiekosten, Gema-Erhöhungen und höhere Anfahrtskosten für die Gäste müssten bedacht werden, erzählt der Diskothek-Inhaber. "Wir hoffen, dass wir die Preise nur geringfügig anpassen müssen, damit wir bei der Öffnung nicht drauflegen", erläutert Köhler, der die bisherigen Preise möglichst halten möchte. Zudem freut er sich aktuell auf Bewerbungen, um dem erhöhten Personalbedarf gerecht zu werden.

"Wir sind glücklich, dass wir wieder öffnen dürfen", betont der Chef des überregional bekannten Clubs. Auch den Wegfall der Nachverfolgungspflicht sieht man beim "Halli-Galli" positiv. Aktuell bereitet man bei "Süddeutschlands größtem Partystadl" alles für die baldige Wiedereröffnung vor. Auch die Kühlhausbestände würden wieder voll aufgefüllt, berichtet Matthias Köhler. Ferner arbeite man daran, die Alt-Verträge durch Nachholtermine zu erfüllen, um jeder Altersschicht passende Acts und Unterhaltung zu bieten, verspricht Köhler.

Unter der Voraussetzung einer 2G-Plus-Regelung dürfen Tanzbetriebe nämlich wieder öffnen. 2G-Plus bedeute für alle – auch für Geboosterte –, neben dem Impf- oder Genesennachweis einen tagesaktuellen Schnelltest eines zertifizierten Anbieters vorzulegen, hebt der Club-Chef hervor.

Eine Herausforderung bleibt: Die Maskenpflicht entfällt nur auf der Tanzfläche. "Wir erhoffen uns den Wegfall der gesamten Maskenpflicht für die Diskotheken in drei bis vier Wochen", gibt Köhler preis. Um die Einhaltung der Maskenpflicht und die Nachweise zu kontrollieren, brauche man mindestens fünf Sicherheitsleute mehr, berichtet Köhler.

Und das Sicherheitspersonal hat viel zu tun: Bei den Überprüfungen wurden auch schon falsche Impfpässe, gefälschte QR-Codes und Genesenen-Nachweise aufgedeckt und deshalb die Polizei gerufen. Auch wegen dieser Vorfälle werden an die bereits kontrollierten Partygänger Bändchen verteilt, was man auch beibehält, macht der "Halli-Galli"-Inhaber deutlich.

Die vorgeschriebenen Kontrollen stoßen teilweise jedoch auf Unverständnis bei den Besuchern. Manche Geboosterte würden sich nicht extra testen wollen, schildert Matthias Köhler. Dabei können Schnelltests direkt vor dem "Halli-Galli" bei "Schnelltest-NOK" mindestens bis 24 Uhr gemacht werden.

"Wir kämpfen weiter", sagt Matthias Köhler und hat auch im Blick, dass es einige in der Branche nicht geschafft haben. Dennoch hat die Clubszene während der letzten zwei Jahre auch Positives erlebt. "Die Branche ist enger zusammengerückt durch Corona", stellt der 45-Jährige fest, der durch eine Whatsapp-Gruppe regelmäßig mit anderen Betrieben und dem Bund deutscher Tanzbetriebe im Austausch steht.

Im "Halli-Galli" dürfen wieder 2000 Personen im Innenraum gemeinsam feiern. Dafür laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Schon dieses Wochenende geht es mit dem "Warm-Up" los. Am 11. und 12. März wird dann die Wiedereröffnung mit dem "Re-Opening" gefeiert, das unter dem Motto "90er-Jahre" stehen soll. Dann dürfen alle ab 16 Jahren unter Einhaltung der aktuellen Corona-Regeln wieder das "Halli-Galli" besuchen.

Matthias Köhler appelliert an die Leute: "Habt Spaß, fangt wieder an zu leben." Jetzt heiße es wieder zurück ins Leben, endlich wieder Feiern, endlich wieder Party, endlich wieder Tanzen, zitiert er das aktuelle Club-Motto.

Info: Weitere Infos zu Veranstaltungen und aktuellen Regeln gibt es auf der Homepage des "Halli-Galli" unter www.halli-galli-buchen.de und auf den SocialMedia-Kanälen des Clubs.