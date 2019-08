Götzingen. (tra) Alles begann mit einer Kurzmeldung: "Ein hiesiger Hilfsarbeiter brach sich ein Bein" war am 16. April 1959 in der RNZ unter der Ortsmarke "Götzingen" zu lesen. Verfasst wurde sie von einem Berichterstatter mit dem Kürzel "jm". Heute - 60 Jahre später (!) - ist dieses Kürzel aus der RNZ nicht wegzudenken und zum absoluten Markenzeichen geworden, das für hervorragende Berichterstattung über das Ortsgeschehen im Baulanddorf Götzingen steht. Wer die RNZ liest, der weiß natürlich, dass sich hinter dem Kürzel "jm" unser Mitarbeiter Walter Jaufmann verbirgt, der nun seit sage und schreibe 60 Jahren für die Rhein-Neckar-Zeitung schreibt.

Alle Berichte, die er bisher verfasst hat - von der Kurzmeldung bis zum satten Vierspalter mit Bild - hat er ausgeschnitten, aufgeklebt und nach Jahreszahlen sortiert in seinem Archiv untergebracht. So ist im Hause Jaufmann - quasi ganz nebenbei - gewissermaßen das Götzinger Ortsarchiv entstanden. "Es ist auch schon vorgekommen, dass der Ortsvorsteher bei mir klingelte, weil er etwas nachschauen wollte", berichtet Jaufmann. In den prall gefüllten Leitz-Ordnern hat er rund 48.000 Berichte gesammelt. Im Schnitt schreibt er pro Jahr an die 800 Texte über Götzingen.

An seinen Einstieg bei der RNZ erinnert er sich, als ob es gestern gewesen wäre: "Ich habe dem Buchener Redaktionsleiter, Herrn Ober, im Frühjahr 1959 einfach meine Dienste angeboten und er hat dankend angenommen", sagt Jaufmann. "Ich habe dann begonnen, über alles zu berichten, was ich in Götzingen so gehört und erfahren habe. Bald fing ich auch an, über Versammlungen und Veranstaltungen zu berichten."

Seine Berichte tippte Walter Jaufmann, der 49 Jahre lang bei der Sitz- und Liegemöbelfabrik Franz Fertig im Verkauf arbeitete, in den Abendstunden auf seiner alten, mechanischen Schreibmaschine. "Unsere Söhne schliefen immer gut, wenn sie das Tastengeklapper hörten", denkt er heute lachend zurück.

Die fertigen Berichte brachte er dann - natürlich in Papierform - persönlich in der Buchener RNZ-Redaktion vorbei und drückte sie dort den Redakteuren in die Hand. "Ich war mehrmals pro Woche in der Redaktion. Nachdem es dann 1997 langsam mit E-Mails losging, wurden diese Redaktionsbesuche dann weniger."

Auch wenn er es bedauert, dass durch E-Mails der persönliche Kontakt nachgelassen hat, war die beginnende Digitalisierung für den Götzinger Berichterstatter eine große Erleichterung. "Plötzlich konnte man seine Texte verbessern und nachträglich Ergänzungen einfügen. Ich habe den Umstieg von der Schreibmaschine auf den Computer als sehr positiv erlebt und es fasziniert mich, dass ich diese technische Entwicklung miterleben durfte."

Das Schreiben über Götzingen war und ist für Walter Jaufmann sehr erfüllend: "Neben dem Beruf für die RNZ zu schreiben, war natürlich oft anstrengend, aber die Arbeit für die Zeitung hat mir immer viel Spaß gemacht! Wenn mir das Schreiben keinen Spaß machen würde, wäre ich nicht seit 60 Jahren dabei", meint er. Nicht nur das Schreiben an sich macht ihm Freude: "Wenn man für die Zeitung unterwegs ist, lernt man viele Menschen kennen, die man sonst nie getroffen hätte!" Und er schätzt die Herausforderung, sich in neue Themen einzuarbeiten: "Man muss sich als Berichterstatter immer wieder neu reindenken. So musste ich zum Beispiel einmal über eine Modenschau berichten, obwohl ich damals nicht viel Ahnung von Mode hatte." Er ergänzt augenzwinkernd: "Dank der RNZ war ich zudem sogar wieder in der Disco, als ich über das Caribic-Revival berichtete!"

Da Götzingen für ein kleines Dorf vergleichsweise früh eine Halle hatte, berichtete Jaufmann auch über Großveranstaltungen. So erinnert er sich auch heute gerne an den SPD-Delegiertentag mit Hans Martin Bury, dem damaligen Staatsminister für Europa, der 2002 stattfand. Auch die Altarweihe mit Erzbischof Zollitsch 2004 fand er spannend. Ein Höhepunkt waren für "jm" auch die Heimattage 1987 mit dem damaligen Landwirtschaftsminister Weiser.

Durch die Pressearbeit öffnete sich für Jaufmann auch die Tür zur Welt des Sports: Er schrieb zunächst für den TSV Fortuna Götzingen, kam dadurch zu seinem Posten als Pressewart des Sportkreises Buchen und wurde dann Pressewart bei der DOG-Zweigstelle Odenwald-Tauber. In diese Ämter brachte er sich jahrzehntelang ein. "Und das, obwohl ich seit meiner Schulzeit keinen Sport mehr getrieben habe", scherzt Jaufmann. Und auch die Arbeit in der RNZ-Sportredaktion ist ihm vertraut: Von 1967 bis 1973 betreute er jeden Sonntag die Lokalsportredaktion der RNZ, die sich damals noch in Buchen befand. "Ich holte Berichte ein, machte die wöchentliche Vorschau und erstellte Tabellen."

Seit 17 Jahren schreibt er zudem für den RNZ-Heimatkalender "Unser Land", ist Mitherausgeber des Götzinger Heimatbuchs und gestaltete Festbücher der FG "Getzemer Narre". Sehr am Herzen liegt ihm auch sein Amt als Pressewart des "Bukuumi"-Teams.

Er ist mit allen Götzinger Vereinen und Gruppen eng vernetzt und kennt sich auch in der Kommunalpolitik bestens aus. Die nächste Ortschaftsratssitzung steht bald an und natürlich wird Walter Jaufmann wieder dabei sein und berichten. Der 82-Jährige denkt gar nicht daran, in den "Ruhestand" zu gehen. Dazu macht ihm die Arbeit für die Rhein-Neckar-Zeitung viel zu viel Freude!