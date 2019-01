Buchen. (pm/tra) Das Landratsamt schließt am 28. Februar seine Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in der Eberstadter Straße. Die bis dahin verbliebenen Bewohner werden in die Anschlussunterbringung verlegt.

Die Überlegung, die Unterkunft zu schließen, kam bereits Ende 2018 auf. Wo eine Anschlussunterbringung nicht möglich ist, erfolgt eine Verlegung in die Gemeinschaftsunterkunft Hardheim. Das Landratsamt ist bestrebt, die bestehenden Integrationsansätze bei der Planung zu berücksichtigen. Bewohner, Ehrenamtliche des Asyl-Arbeitskreises und die Stadt Buchen wurden über diesen Schritt informiert.

Derzeit werden Varianten einer Weiternutzung des 2016 erstmals bezogenen Gebäudes durch die Landkreisverwaltung geprüft. "Die Möglichkeiten der Nutzung sind breit gefächert. Da die Prüfung noch nicht abgeschlossen ist, können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine konkreten Angaben hinsichtlich der Nutzung gemacht werden", sagt Manfred Schärpf, persönlicher Referent des Landrats, auf Nachfrage der RNZ.

Mit der Schließung der Gemeinschaftsunterkunft in Buchen verbleibt die Gemeinschaftsunterkunft in Hardheim als letzte Gemeinschaftsunterkunft im Landkreis. Diese wird Bestand haben.

Die Aufnahmeverwaltung des Landratsamts hat damit wieder den Stand vor dem starken Flüchtlingszugang in den Jahren 2015 und 2016 erreicht.

Zwischenzeitlich waren zeitgleich über 20 Unterkünfte mit mehr als 2200 Plätzen vom Landratsamt betrieben worden. Das Landratsamt bedankte sich in einer Pressemeldung bei allen "haupt- und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die zur erfolgreichen Bewältigung dieser großen Unterbringungsaufgabe ihren Beitrag geleistet haben. Insbesondere für das andauernde Engagement in den Asyl-Arbeitskreisen für die Integration der geflüchteten Menschen".