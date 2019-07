Buchen. (pol/mün) Die Polizei sieht sich durch ihre Ermittlungen bestätigt: Nach einem Diebstahl an einer 79-jährigen Frau konnten drei Tatverdächtige auf der Autobahn A9 bei Bayreuth festgenommen werden.

Am 12. Juni war die ältere Dame in einem Lebensmittelsdiscounter in Buchen. Dort wurde der gehbehinderten Frau aus ihrem Gehwagen ihr Geldbeutel gestohlen. Die Täter hätten sich mit den 200 Euro Bargeld erst einmal zufriedengeben können.

Doch sie wollten mehr: Noch am selben Tag hoben sie mit der gestohlenen Bankkarte 800 Euro an einem Geldautomaten im Buchener Einkaufszentrum ab. Doch dort gibt es Videokameras, wie die Polizei mitteilt, das hatten die Diebe offenbar nicht bedacht.

Anhand der Aufnahmen konnte die Polizei drei Tatverdächtige identifizieren. Zudem gab es Hinweise, dass die Diebe mit einem Auto mit tschechischem Kennzeichen davon gefahren sein sollen. Anhand dieser Ermittlungsergebnisse wurden die Tatverdächtigen zur Fahndung ausgeschrieben.

Schon zwei Tage später klickten die Handschellen. Auf der Autobahn zwischen Nürnberg und Berlin wurden drei Tatverdächtige für die Straftat in Buchen festgenommen: zwei Männer im Alter 44 und 58 Jahren und eine Frau im Alter von 43 Jahren.

Der von der Staatsanwaltschaft Mosbach beantragte Haftbefehl wurde vom zuständigen Amtsgericht in Bayreuth in Vollzug gesetzt. Seither sitzen die drei tschechischen Staatsangehörigen in Justizvollzugsanstalten ein. Derzeit wird geprüft, ob das Trio für weitere Taten verantwortlich ist.