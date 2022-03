In der Ziegeleistraße sind nur noch die Überreste der Bäume zu sehen. Foto: lki

Buchen. (lki) Einigen Bürgern fielen in Hainstadt zahlreiche gefällte Bäume in der Ziegeleistraße auf. Dabei handelte es sich um sogenannte Geburtsbäume, die vor 21 Jahren von Buchener Eltern im Rahmen einer Baumpflanzaktion der Stadt Buchen gesetzt wurden. Hierbei übernahmen die Eltern auch die Patenschaft für die Bäume. Deshalb war die Verwunderung über das überraschende Fällen der Bäume groß.

Simone Schölch von der Stadt Buchen teilte auf RNZ-Nachfrage mit, dass es sich bei den betroffenen Bäumen um kaputte Hainbuchen und Linden mit Stammschäden gehandelt habe. Zudem seien die Bäume, vor allem die Linden, nicht gut gewachsen, was auch am schlechten Standort nahe der Straße mit viel Zulieferverkehr liege. Aktuell denke die Stadt aber über Ersatzplanungen nach. Neue Geburtsbäume seien beispielsweise für das Baugebiet Marienhöhe denkbar, so Schölch weiter.