Buchen. (mami) Bedenken wegen des Corona-Virus’ sind überall präsent. Immer häufiger werden deshalb auch Veranstaltungen abgesagt. Nicht so das Gesundheitsforum in Buchen, das am Samstag wie geplant in der Stadthalle stattfindet. Die Veranstalter Burkhard und Diana Scheuermann sowie Christina Steinbach sehen keinen Grund zur Panik. Die RNZ hat Steinbach gefragt, was sie zu der Entscheidung bewogen hat.

Frau Steinbach, haben Sie aufgrund der aktuellen Gesundheitssituation mit dem Corona-Virus darüber nachgedacht, die Veranstaltung abzusagen oder zu verschieben?

Wir haben uns als Veranstalter die letzten Wochen sehr viele Gedanken gemacht und haben auch mit den Ausstellern und Referenten Rücksprache gehalten. Wir nehmen die Situation sehr ernst, jedoch ist bislang im Neckar-Odenwald-Kreis kein Fall aufgetreten, sodass wir keinen Anlass sehen, das Forum abzusagen.

Haben sie trotzdem gewisse Vorkehrungen getroffen?

Wir haben Vorkehrungen zur Desinfektion getroffen und werden am Samstag auch noch einmal die angehängten Hygieneregeln aushängen, die auch das Robert-Koch-Institut empfiehlt. Wenn wir diese Maßnahmen ergreifen und sich alle daran halten, sind wir sicher, dass das Forum ein voller Erfolg wird.

Rechnen sie damit, dass möglicherweise weniger Gäste als geplant kommen oder gab es sogar schon Absagen von Ausstellern?

Absagen haben wir bislang nur eine, sodass auch von Referenten- und Ausstellerseite alles wie geplant umgesetzt werden kann.

Werden Sie das Thema auf dem Forum aufgreifen?

Wir werden zu den bereits erwähnten Hygieneregeln etwas sagen. Konkret auf das Thema "Corona" werden wir bei der Konferenz allerdings nicht direkt eingehen oder darüber auf der Bühne reden.